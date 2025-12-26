خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران خواهد ماند، گفت: اگر دشمنان بخواهند به این کشور آسیبی برسانند، روزگارشان تبدیل به شب سیاه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله سیداحمدخاتمی در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران که پنجم دیماه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به سالروز ۹ دی سال ۱۳۸۸ گفت: ۹ دی روز میثاق با ولایت و نقطه ولایتمداری بود و همه مردم کشور به ویژه در تهران به میدان آمدند و یکپارچه شعار «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» سر دادند.
وی اضافه کرد: در حوادث منجر به ۹ دی سال ۱۳۸۸، فتنه گران، حرمت سید الشهدا (ع) را شکستند و فتنهگران، روز عاشورا را به میدان جنگ تبدیل کردند. ولی شما مردم به میدان آمدید و این فتنهگران را سر جای خود نشاندید و خواهید نشاند.
آیت الله خاتمی با بیان اینکه آن میثاق، امروز هم هست چرا که ولایت فقیه یک تئوری فقهی نیست و در متن قانون اساسی آمده است، تصریح کرد: در سایر قوانین هم به این موضوع پرداخته شده و ولیفقیه از نظر قانون، جانشین حضرت ولیعصر (عج) است.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اصل ۱۰۷ قانون اساسی گفت: تعیین رهبری بر اساس قانون اساسی بر عهده خبرگان منتخب مردم است و این مردم به یاری خداوند تا آخرین نفس، تا آخرین نفر و تا آخرین قطره خون حامی ولیفقیه منتخب خبرگان ملت خواهند بود.
ایران قوی تاکید مقام معظم رهبری و سفارش قرآن به مسلمانان است
آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه ایران، همان ایران قوی است که تلآویو و حیفا را به شهر اشباح تبدیل کرد، یادآور شد: از تریبونداران تقاضا دارم که پیام ضعف صادر نکنند و شعار ایران قوی، شعار رهبر معظم انقلاب است. چرا که شعار قوی بودن، ریشه قرآنی دارد که در آن خطاب به مسلمانان گفته وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ. یعنی تا میتوانید در عرصه سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... قوی شوید. همچنین در قرآن تاکید دارد که در برابر دشمن آمادگی داشته باشید که تا دشمن حمله کرد، مقابله با دشمن به دقیقه نرسد.
وی اضافه کرد: نامردهای بینالمللی به دنبال این هستند که ایران، قدرت موشکی نداشته باشد. در حالی که ایران، قدرت موشکی و افزونتر از آن را دارد و ما به شما و دشمنان ایران میگوییم اگر خواهید به این نظام آسیبی برسانید، روزتان تبدیل به شب سیاه خواهد شد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه دشمن، از اسلام در هراس است، عنوان کرد: دشمن نمیخواهد ایران اسلامی باشد و به دنبال براندازی است و تنها راه همان است که مقام معظم رهبری فرمود مبنی بر اینکه ایران قوی داشته باشیم و ایران قوی به یاری خداوند، دشمنان را زمینگیر خواهد کرد. همچنین برخی به تعبیر شهید سلیمانی کوچه برای دشمن باز نکنند.
حمایت از رژیم کودککش صهیونیستی منش حضرت مسیح (ع) نیست
خطیب نماز جمعه تهران با تبریک تولد حضرت مسیح (ع) در آستانه سال نو میلادی (۲۰۲۶) به مسیحیان کشور و دنیا گفت: از مسیحیان کل دنیا میخواهم زینت حضرت مسیح (ع) باشید. چرا که حضرت مسیح کانون مهر به بندگان خدا بود. این حاکمان به اصلاح مسیحی مانند ترامپ را نصیحت کنید و به او بگویید منش شما ضد حضرت مسیح است که از جنایتکاران کودککش صهیونیستی و کشتار۷۰ هزار نفر (در غزه) حمایت میکنید.
وی اضافه کرد: از مسیحیان دنیا میخواهم که نهی از منکر کرده و آبروی مسیحیت را حفظ کنند. آنچنان که در کشورهای مسیحی دنیا، شاهد راهپیماییهای با شکوه علیه این جنایاتها هستیم و این منش حضرت مسیح (ع) است. مسیحیان دنیا را فرا میخوانم که به حاکمان مسیحی خود بگویید چرا ضد روش حضرت مسیح عمل میکنید.
آیت الله خاتمی با قدردانی از مردم ایران در جریان هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، از مسئولان خواست به این مردم توجه نشان دهند و خاطرنشان کرد: این گرانیهای سرسامآور در شان مردم ما نیست و یقین دارم این مشکل و بحران حلشدنی است.
تاکید پیامبر گرامی اسلام بر اقامه نماز
وی در خطبه اول نماز جمعه تهران نیز اظهار داشت: مولا علی (ع) در خطبه (۱۸۳) نهج البلاغه میفرمایند که پیش از آنکه مرگتان فرا رسد، برای قیامت آماده شوید و این آمادگیها با بهرهبرداری از ماههای رجب، شعبان و رمضان فراهم خواهد شد.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به موضوع نماز، افزود: عبادت، معنای خاص و عام دارد و معنای عام عبادت، زیست عابدانه و چشم گفتن به حضرت حق است. اما عبادت به معنای خاص، جلوه برجسته آن نماز است و یکی از تعابیر درباره نماز اینکه نماز، زیارتنامه خداوند است.
آیت الله خاتمی تاکید کرد: اقامه نماز یعنی قیام درباره قعود است و یعنی اجازه ندهید نماز زمین بماند. شهید رجایی میفرموند به نماز نگویید کار دارم به کار بگویید وقت نماز است.
وی با اشاره به سیره پیامبراکرم (ص) درباره نماز گفت: محبوبترین اعمال نزد پیامبر (ص) نماز بود. حتی به ابوذر میگفت که نور چشم من نماز است و با جان و دلم نماز را دوست دارم و از نماز سیر نمیشوم.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) به انجام نماز همیشه سفارش میکرد، یادآور شد: اگر فرزندی به سن تکلیف رسیده، نباید اجازه دهید نماز صبح یا ظهر وی قضا شود. حتی پیامبر (ص) در زمان فوت به نماز تاکید داشتند. همچنین ترجیح نماز بر همه چیز از سفارشات پیامبر (ص) بود.
آیت الله خاتمی در این باره اضافه کرد: پیامبر اکرم (ص) توصیه میکرد که نماز را بر همه اعمال ترجیح دهید و همیشه اهل نماز اول وقت بود و منتظر بود وقت که رسید، همان اول وقت نماز را بخواند. همچنین پیامبر (ص) نماز فردی را طولانی میخواند ولی نماز به جماعت را خلاصه میکرد.
منبع: ایرنا