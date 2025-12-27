دبیرفدراسیون طیور گفت: با توجه به کمبود نهاده‌های دامی، تولید تخم مرغ ۵ درصد کاهش داشته است، اما بدلیل ممنوعیت صادرات و مازاد تولید ماه‌های قبل کمبودی در عرضه نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: صنعت طیور ماهانه ۶۵۰ هزارتن ذرت و حدود ۳۰۰ هزارتن کنجاله سویا نیاز دارد که  اکنون نیاز واحدهای فعال را باید تامین کنند.

به گفته وی،با توجه به توزیع قطره چکانی انتظار می رود که با اعمال نظارت از انحراف عرضه نهاده توسط پشتیبانی یا اتحادیه های استانی جلوگیری شود.

طلاکش با بیان اینکه کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم، افزود: در حال حاضر تخم مرغ به وفور در میادین موجود است، اما قیمت مورد انتظار مصوب نیست که بدلیل افزایش هزینه های بالای تولید این امر منطقی است.

دبیرفدراسیون طیور ادامه داد: رصدها نشان می دهد که قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزارتومان در مغازه ها عرضه می شود که با درنظرگرفتن هزینه های تولید غیرمنطقی نیست.

وی گفت: با توجه به کمبود نهاده های دامی و ضعف ایمنی سیستمی مرغ تخم گذار، تولید ۵ درصد کاهش داشته است، اما بدلیل ممنوعیت صادرات و مازاد تولید ماه های قبل کمبودی در عرضه نداریم.

Iran (Islamic Republic of)
ف ق
۱۹:۴۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
تو سرتون بخوره ۵ درصد ..‌‌‌‌همون پنج درصدم میدیم دیگه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ف ق
۱۹:۴۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
دستتون دردنکنه زحمت کشیدید......‌یعنی تخم مرغ شانه ای سیصد هزار تومان بوده الان پنج درصد ارزان شده ، شده است شانه ای دویست ونود هزارتومان درسته؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
فقط تولید 5.150هزار گرانی آورد دروغ محض است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۷:۲۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
پس بااین حساب تخم مرغ دونه ی ۱۰تومن...؟!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۷:۰۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
افزایش قیمت نگویید انفجار قیمت داشتیم. دیروز ۱۶۱ هزار تومان خریدم. ما که کاهش ندیدیم.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
100 درصد افزایش میدین بعد 5 درصد کاهش میدین بعد میگین کاهش قیمت خجالت بکشین واقعا
۱
۸
پاسخ دادن
