دو بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران نمی‌توانند تیم خود را در دیدار با گل گهر سیرجان همراهی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال استقلال و گل‌گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر، روز یکشنبه ۷ دی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف یکدیگر خواهند رفت. آبی‌پوشان تهرانی که با پیروزی مقابل المحرق بحرین و صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در شرایط روحی و انگیزشی خوبی قرار دارند، امیدوارند این دیدار را نیز با کسب نتیجه مطلوب پشت سر بگذارند.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، در این بازی دو بازیکن خود، مهران احمدی و رستم آشورماتوف را در اختیار ندارد. پای احمدی هنوز مصدوم است و کادر پزشکی تیم برنامه دارد او را برای نیم‌فصل دوم آماده کند. همچنین رستم آشورماتوف به دلیل دریافت چهار کارت زرد نمی‌تواند آبی‌ها را در این مسابقه همراهی کند.

استقلال با انجام ۱۳ بازی و کسب ۲۲ امتیاز در رده چهارم جدول لیگ برتر قرار دارد و هواداران این تیم امیدوارند شاگردان ساپینتو بتوانند با کسب پیروزی، جایگاه خود را در جدول بهبود دهند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
