دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال با برتری یک شاگردان مازیار زارع به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال آلومینیوم اراک از ساعت ۱۳:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش امام خمینی میزبان ملوان بندر انزلی بود.

قرار بود این دیدار دیروز برگزار شود، اما به دلیل مه گرفتگی شدید در شهر اراک داور و نمایندگان سازمان لیگ اجازه برگزاری مسابقه را ندادند.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز ۲ تیم علی رغم داشتن موقعیت‌ها در گلزنی ناکام بودند و در حالی که تصور می‌شد بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد در دقیقه ۹۰ قائم اسلامی خواه با ضربه کاشته‌ای از پشت محوطه جریمه دروازه محمد خلیفه را باز کرد تا ملوان از میزبانش پیش بیفتند.

در دقایق اندک وقت اضافه بازیکنان آلومینیوم اراک برای تساوی بازی تلاش زیادی کردند، اما در گلزنی ناکام بودند تا بازی با برتری یک گله ملوان به پایان برسد.

زمان اعلام لیست ورودی و خروجی پرسپولیس مشخص شد
بیانیه باشگاه پرسپولیس درخصوص حواشی اخیر
زنوزی: تاج اگر توان اداره فوتبال ایران را ندارد کنار برود
باشگاه تراکتور: چهره تک تک عوامل شعار‌های توهین‌آمیز و قومیتی در اختیار باشگاه است
شمس آذر ۰ - ۰ تراکتور/ فاصله شاگردان اسکوچیچ با صدر جدول بیشتر شد
اوسمار: عصبانیت من برای عملکرد تیمم برابر مس رفسنجان بود
فجر ۱ - ۲ فولاد/ پیروزی دراماتیک شاگردان گل محمدی در شیراز + فیلم
سازمان لیگ: جناب زنوزی، تحمل نبردن در فوتبال را داشته باشید
مس رفسنجان لیاقت کسب جایگاه خوب را دارد/ داور می‌توانست متعادل‌تر قضاوت کند
از فروش پیراهن مارادونا تا خداحافظی از فوتبال به دلیل قتل هم‌تیمی + فیلم
پرسپولیس - مس رفسنجان؛ نبرد سر و ته جدول در کویر/ تراکتور به دنبال بازگشت به صدر جدول