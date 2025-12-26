باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال آلومینیوم اراک از ساعت ۱۳:۳۰ در ورزشگاه خانگی اش امام خمینی میزبان ملوان بندر انزلی بود.

قرار بود این دیدار دیروز برگزار شود، اما به دلیل مه گرفتگی شدید در شهر اراک داور و نمایندگان سازمان لیگ اجازه برگزاری مسابقه را ندادند.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز ۲ تیم علی رغم داشتن موقعیت‌ها در گلزنی ناکام بودند و در حالی که تصور می‌شد بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد در دقیقه ۹۰ قائم اسلامی خواه با ضربه کاشته‌ای از پشت محوطه جریمه دروازه محمد خلیفه را باز کرد تا ملوان از میزبانش پیش بیفتند.

در دقایق اندک وقت اضافه بازیکنان آلومینیوم اراک برای تساوی بازی تلاش زیادی کردند، اما در گلزنی ناکام بودند تا بازی با برتری یک گله ملوان به پایان برسد.