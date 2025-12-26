رئیس مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه گفت: ازجمله مسائل مهم که باید به آن توجه کنیم شرایط معیشتی مردم است و باید حتما قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هم اندیشی و ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه سال آینده، صبح امروز (جمعه، ۵ دی) با حضور محمدباقر قالیباف رییس قوه مقننه و جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور برگزار شد.

قالیباف در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مفاد آیین نامه مجلس در رابطه با بررسی لایحه بودجه سالانه و ارائه نظر کمیسیون تلفیق به صحن علنی، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارای نقاط قوت و ضعفی است که باید با همکاری و همراهی دولت و مجلس برای رفع نقاط ضعف تلاش کنیم.

رئیس مجلس با تاکید بر این که از جمله مسائل مهم که باید به آن توجه کنیم شرایط معیشتی مردم است و باید حتما قدرت خرید مردم را افزایش دهیم افزود: این که چطور این کار انجام شود از جمله همان مسائلی است که باید در کمیسیون تلفیق با حضور دولت روی آن بحث کنیم. ظرفیت‌های جدی برای این که بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم بدون آن که نقدینگی و پایه پولی افزایش یابد وجود دارد.

وی در همین زمینه اظهارکرد: بدون شک با وضعیت کنونی دهک بندی ها، نمی‌تواند یارانه‌ها را به صورت هدفمند و عادلانه در کشور توزیع کرد درحالی که از سال ۹۲ براساس قانون، سامانه رفاه ایرانیان وظیفه دارد اطلاعات خانواده‌ها را جمع آوری کند تا برنامه ریزی‌ها و توزیع یارانه ها، براساس اطلاعات دقیق باشد، اما بیش از یک دهه از این قانون گذشته و هنوز این اطلاعات دقیق وجود ندارد. 

دکتر قالیباف اضافه کرد: همه بخش‌های مرتبط در نهاد‌های مختلف موظف هستند با هم افزایی کمک کنند تا دستگاه‌هایی که موظف به ارائه برخط داده‌ها به سامانه رفاه ایرانیان هستند به وظیفه خود عمل کنند و هیچ دستگاهی حق ندارد از ارائه این داده‌ها سرباز بزند. 

رئیس مجلس در پایان با تاکید بر لزوم همدلی و همراهی دولت و مجلس برای حل مشکلات کشور به خصوص کمک به معیشت مردم و رفع ناترازی‌های موجود خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید با هم و در کنار هم مسائل بودجه و رفع نقاط ضعف را دنبال کنند و این طور نیست که مجلس یا دولت به تنهایی بتوانند به این مهم عمل کنند؛ البته بعد از تصویب قانون نیز انتظار داریم، قانون به نحو درست اجرا شود. 

براساس این گزارش، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه نیز در ادامه نشست، به بیان نظرات خود در خصوص جدول الزامات مصارف و منابع، درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، عملکرد مجموع درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، صندوق توسعه، افزایش حقوق و دستیابی به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه در بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پرداختند.

گفتنی است، معاونین قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز در این نشست حضور داشتند.

برچسب ها: بودجه سالانه ، کمیسیون تلفیق بودجه
خبرهای مرتبط
واکنش قالیباف به اظهارات نماینده خمینی‌شهر/ تفسیر آیین نامه داخلی با هیأت رئیسه مجلس است
بودجه ۱۴۰۵؛ آزمون جدی دولت و مجلس برای مهار تورم
قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸۵
در انتظار بررسی: ۳۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
همه این بازیهای پلید زیر سر شرکت‌های رانتی و دزد ارز ۴۲۰۰ تومانی بود البته شروعش از اونجا بود و مجلس قبل بجای تصویب قانونی برای مهار و برخورد با اون شرکت‌های مافیایی و دزد بجاش اومد با اون مصوبه عجیب و ضد مردمی همه چیز را گران کرد و همون افراد دزد و مافیایی یک‌شبه ثروتشان چند برابر شد و این دولت هم که کاملا با افراد سرمایه دار و شرکت‌های رانتی کنترل میشه این وضعیت را به حد ویرانگری داره ادامه میده لوبیا ۵ برابر شده برنج ۴ برابر و بقیه چیزها هم همینطور، پزشکیان و قالیباف هم کاملا و عملا در خدمت سرمایه دارها هستن چون لحظه ای ما داریم فقیرتر میشیم و پولدارها پولدارتر مسببش هم امثال همتی و پزشکیان و تیم اقتصادی دولت و البته با همکاری قالیباف .رئیس جمهور دم از مردمی بودن میزنه و قالیباف هم همینطور ولی منظورشون کدوم مردم است نمی‌دانم شاید منظورشون اون ۵ درصد مرفه جامعه باشه
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
هرساله 40/50تورم 20/افزایش هرسال 20/30از جیب بازنشستگان بریده میشود آیا حقوق کابینه ونماینده گان 20/افزایش می یابد حق مردم بدهید یارانه وکالت برگ وسهام عدالت مال شما
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۰۵ دی ۱۴۰۴
بزرگوار چه کسی باید این کار را بکند
دولت که خودش این وضع را بوجود آورده و داره تخت گاز میره
به نظرم زمان بررسی بودجه باید شما تشریف ببرید خونه و ملائکه مجلس را اداره کنند
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۰۵ دی ۱۴۰۴
مسبب همه این بدبختی ها و گرفتاریهای مردم فقط خود شمایید.
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حامد
۲۳:۵۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
چشم
شما فقط دستور بفرمایید بزرگوار
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۰۵ دی ۱۴۰۴
لعنت ب همتون
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۰۵ دی ۱۴۰۴
واقعا ما مردم افتادیم دست یه عده بیسواد از خدا بیخبر
نه سواد دارن نه از خدا خبر دارن
تورم شده سالانه ۱۰۰ درصد بعد افزایش حقوق فقط ۲۰ درصد
حقوق ۲۰ میلیونی با ۲۰ درصد میشه ۲۴ میلیون واقعا خنده دار نیست یک کیلو گوشت اول سال ۵۵۰ تومن بود الان که اول دیماهه نزدیکه یک میلیونه که معلوم نیست سال آینده قراره چقدر بشه الان اول ماهه بخدا قسم هیچ پولی برای امرار زندگی نداریم از شما بی‌رحم تر در دنیا نیست
خدایا خودت به ملت ایران رحم کن.
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۳:۳۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
راستش حکومت دارد از حقوق بگیر جماعت اخاذی میکند.چرا حقوق پرستار در ترکیه ماهی ۱۹۵ میلیون تومان است.معلم ۱۹۳ میلیون .پزشک ۳۸۰ میلیون! اما در ایران مردم به بردگی کشیده شده اند!
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۲۳:۱۵ ۰۵ دی ۱۴۰۴
فقط ی دوره طلای داشتیم اونم دوره خاتمی بود
۱۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۰۵ دی ۱۴۰۴
اگر دوره خاتمی طلایی بود چرا مردم دست رد به سینه اصلاح طلبان و هاشمی زدند و احمدی نژاد را امنتخاب کردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۰۵ دی ۱۴۰۴
هر بار که این حرف رو میزنید پشت سرش گرانی میباره
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۲:۳۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
بد بخت حقوق بگیر ها
۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۰۵ دی ۱۴۰۴
در عوض بودجه بنیاد وابسته به غلام علی حداد عادل که زبان فارسی هست ۱۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان هست
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۰۵ دی ۱۴۰۴
بانی تمام مشکلات اقتصادی کشور و مردم کسی نیست جز آفای قالیباف و آقای پزشکیان. اگر وجدان دارین استعفا دهید
۱
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۳ ۰۵ دی ۱۴۰۴
این سزای مردمیست که در زمان انتخابات احساسات رو جایگزین تعقل میکن واسیر تبلیغات میشن اون که گفت هیچ برنامه ای نداره چرا اینکار رو کردیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۰۵ دی ۱۴۰۴
خودتون خندتون نمیگیره
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
واقعاً مرغ پخته و تخم مرغ آبپز به کارهای مسولان ایران و حرف هاشون خودشون میگیره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۹ ۰۵ دی ۱۴۰۴
وااسفا از این اوضاع
۰
۱۴
پاسخ دادن
۱۲۳۴۵
مرحله دوم رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» در ۷ محور عملیاتی استان تهران برگزار شد
ایران حمله تروریستی در مسجد امام علی (ع) سوریه را محکوم کرد
وزیر کشور میلاد حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت
عراقچی: وزارت خارجه از تلاش برای رفع تحریم غافل نیست/ ضرورت رشد اقتصاد ایران
آخرین اخبار
ایران حمله تروریستی در مسجد امام علی (ع) سوریه را محکوم کرد
عراقچی: وزارت خارجه از تلاش برای رفع تحریم غافل نیست/ ضرورت رشد اقتصاد ایران
وزیر کشور میلاد حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت
مرحله دوم رزمایش «الی بیت‌المقدس ۱۶» در ۷ محور عملیاتی استان تهران برگزار شد
قدرت خرید مردم در بودجه ۱۴۰۵ باید افزایش یابد
آیت‌الله خاتمی: اگر دشمن آسیبی بزند، روزگارش شب سیاه خواهد شد
عارف: با توسعه تجارت انرژی، ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه‌ای تبدیل خواهد شد
عراقچی: ایران و روسیه در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا مواضع یکسان دارند
پیام رئیس‌جمهور به مناسبت زادروز حضرت مسیح (ع)
دولت فرمانده جنگ اقتصادی ندارد/ اجزای دولت به هم شلیک می‌کنند