نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: قیمت اجاره در مناطق جنوبی تهران ۴۴ درصد افزایش یافته این درحالیست که در مناطق شمال تهران این رشد قیمتی کمتر بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- داود بیگی نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر بازار مسکن با روند رکود تورمی مواجه است که‌ همین امر خود باعث می‌شود بازار تا پایان سال تحت تأثیر نوسانات بازارهای موازی قرار گیرد.

وی با اشاره به بازار اجاره مسکن گفت: بازار اجاره مسکن هم تحت تاثیر بازار خريد و فروش قرار گرفته و همین امر زمینه ساز افزایش قیمت در این بخش شده است.

بیگی‌نژاد با اشاره به روند ۱۴ ساله رشد اجاره‌بها در پایتخت گفت: افزایش مداوم اجاره‌بهای مسکن طی سال‌های اخیر، رشد قیمتی شمال و جنوب تهران را تحت تاثیر قرار داده و همین امر خود زمینه ساز تشدید قیمتی در این بخش شده است.

وی افزود: تورم اجاره مسکن در تهران به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ و در پی جهش شدید قیمت مسکن و افزایش سطح تورم عمومی، به شکل چشمگیری تشدید شد. این روند افزایشی تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت و در نهایت از سال ۱۴۰۱ منجر به شکل‌گیری پدیده مهاجرت بین‌منطقه‌ای در میان مستأجران تهرانی شد.

بیگی نژاد تصریح کرد: نتیجه این تحولات آن بوده که برخلاف رفتار اجاره‌بها در منطقه یک تهران، رشد اجاره در مناطق ۴ و ۵ به‌عنوان مناطق متوسط‌نشین با شیب ملایم‌تری اتفاق افتاده، اما در مناطق جنوبی شهر، به دلیل تبدیل شدن این مناطق به مقصد مهاجرت مستأجران مناطق بالاتر، تورم اجاره‌بها حتی از مناطق میانی نیز پیشی گرفته است.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به آمارهای بلندمدت بازار اجاره گفت: از سال ۱۳۹۰ تاکنون، میانگین اجاره‌بها در شهر تهران حدود ۵۰ برابر افزایش یافته است؛ این رقم در مناطق شمالی شهر به ۵۶.۲ برابر می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه در همین بازه زمانی، اجاره‌بها در مناطق ۴ و ۵ حدود ۴۳ برابر و در مناطق ۹ تا ۲۰، یعنی مناطق جنوبی پایتخت، حدود ۴۴ برابر شده است، افزود:در حال حاضر میانگین اجاره‌بها در مناطق ۴ و ۵ با متوسط اجاره‌بهای کل شهر برابر شده و عملاً فاصله قیمتی میان این مناطق و میانگین تهران از بین رفته است.

بیگی نژاد تأکید کرد: با وجود این همگرایی در مناطق میانی، فاصله اجاره‌بها میان شمال و جنوب تهران نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش یافته و شکاف قیمتی که ۱۴ سال پیش حدود ۲ برابر بود، اکنون به حدود ۲.۶ برابر رسیده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
دلیل اجاره مسکن در مناطق جنوبی تهران= وجود میلیون ها اتباع افغان که جمعیتشون روز به روز درحال افزایش است
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
یکی که اجاره نشین هست چند درصد باید به حقوقش اضاف بشه که جوابگوی این همه تورم و اجاره باشه،
اینو خودتون دارین اعلام میکنین 44 درصد،
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
۴۴ برابر خیلی بیشتر از ۴۴ درصد است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
متشکریم!!!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۰۶ دی ۱۴۰۴
آره آغا زاده رفتن پایین شهر مردم پایین شهر کجا برن وای از دست اسراییل نامرد
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
منطقه 10 برای خودشون پادشاهی میکنند املاک هرچی بخوان میگن حتی اگر صاحب ملک نخواد گرون بده
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
قیمت برنج از ۱۰۰ شده ۴۰۰
طلا از ۳۴۰۰ شده ۱۴۰۰۰۰۰۰۰
آب مصرفی از ۹۰ شده ۷۰۰
برق از ۶۴۰۰۰ شده ۲۷۰۰۰۰
دلار از۵۵ شده ۱۳۵

پس منطقی اجاره وقیمت مسکن هم ۴ تا ۵ برابر بشه
علی برکت الله
۱
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۰۶ دی ۱۴۰۴
پـزشـکیـان: ای مردم. برنج چند بود چند شد؟ گوشت چند بود چند شد؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
فصل اجاره بها نیست که داری کد میدی بچه ها املاکی گرون نکردید گرون کنید
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
44 برابر با 44 درصد یکیه؟؟؟
چرا جو سازی میمنید؟؟؟
۱
۲۳
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۸:۲۰ ۰۶ دی ۱۴۰۴
عین خیالتونم نیست. و هیچ دغدغه ای هم ندارین
۲
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۰۷:۴۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
حقوقها را هم 44 در صد افزایش بدهید
۴
۲۳
پاسخ دادن
