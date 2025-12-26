مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور از جمله تهران_ چالوس سنگین گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور  اظهار داشت:تردد از آزادراه تهران–شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

محرابی‌نیا از ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل ماسال تا مجلار و همچنین محدوده آدران تا بیلقان خبر داد و افزود در محور هراز  نیز ترافیک در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو سنگین گزارش شده و در مسیر شمال به جنوب این محور، محدوده‌های بایجان، شاهاندشت، رینه و پیست آبعلی با ترافیک سنگین همراه است.

وی ادامه داد:در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های پل سفید، دماوند و کمربندی جنوبی بومهن با ترافیک سنگین مواجه هستند. همچنین محور قدیم بومهن–تهران در محدوده جاجرودو  آزادراه پردیس–تهران حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۲ دارای ترافیک نیمه‌سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به محورهای دارای تردد روان اظهار کرد:در حال حاضر آزادراه قزوین–رشت، آزادراه تهران–شمال (مسیر شمال به جنوب)، محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال، محور قدیم تهران–بومهن و آزادراه تهران–پردیس بدون مشکل ترافیکی در حال تردد هستند.

محرابی‌نیا تأکید کرد: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی در ادامه درباره سایر محورهای کشور گفت:در آزادراه قزوین–کرج–تهران محدوده کمالشهر، حدفاصل پل حصارک تا امامزاده طاهر و همچنین از پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده است.

 او بیان کرد:همچنینآزادراه قم–تهران حدفاصل سعیدآباد تا پل شهید کاظمی و محور فشم–تهران حدفاصل اوشان تا رودک و محدوده گردنه قوچک با ترافیک سنگین همراه هستند.

به گفته وی، بارش پراکنده برف و باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، قزوین و زنجان گزارش شده است.

محرابی‌نیا همچنین به محورهای مسدود غیرشریانی اشاره کرد و گفت:محورهای دوآب–بلده، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا و پونل–خلخال تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

وی افزود: محور گنجنامه–تویسرکان نیز به دلیل شرایط فصلی در حال حاضر مسدود است.

 

