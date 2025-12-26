فولاد خوزستان در ورزشگاه خانگی فجرسپاسی با نتیجه ۲ - ۱ به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه خانگی‌اش پارس میزبان فولاد خوزستان بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز بازی با تساوی بدون گل پیش می‌رفت تا اینکه در دقیقه ۶۹ احسان محروقی موفق شد دروازه فجری‌ها را باز کند.

در ادامه، تلاش‌های فجری‌ها برای تساوی بازی افزایش پیدا کرد تا اینکه در دقیقه ۹۰ برخورد توپ به دست علی نعمتی در محوطه جریمه را هند تشخیص داد و به سود فجری‌ها پنالتی گرفت.

داور با بازبینی صحنه نیز پنالتی را تایید کرد.

شروین بزرگ در دقیقه ۸+۹۰ از روی نقطه پنالتی دروازه فولاد را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

این بازی که در وقت‌های اضافه با هیجان بالایی دنبال می‌شد در دقیقه ۱۳+۹۰ بازهم گل به خود دید و احسان محروقی با گلزنی برای فولادی‌ها ضمن دبل کردن، تیمش را مجددا از فجری‌ها پیش انداخت.

در نهایت فولاد با نتیجه ۲ - ۱ به پیروزی رسید.

فولاد با این پیروزی ۱۶ امتیازی شد و به رده دهم جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد.

فجر نیز با ۱۸ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد.