مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:ورود سامانه بارشی جدید از روز یکشنبه بارش باران و برف در اکثر مناطق کشور پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در گیلان و غرب مازندران بارش باران و در برخی نقاط آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، غرب و شمال کردستان و نیز برخی نقاط فارس و بوشهر بارش پراکنده و خفیف مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: فردا، شنبه در برخی نقاط شمال غرب، غرب، جنوب غرب، ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات کرمان افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و برف و وزش باد رخ می‌دهد.

او بیان کرد: روز یکشنبه با ورود سامانه بارشی به کشور و تشدید و گسترش منطقه بارش‌ها در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، برخی مناطق جنوب، دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی و برخی نقاط واقع در شرق و مرکز کشور و روز دوشنبه علاوه بر مناطق ذکر شده در بیشتر مناطق نیمه جنوبی، شرق، شمال شرق بارش باران و برف وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

ضیائیان توضیح داد: روزهای یکشنبه و دوشنبه در شمال غرب و غرب کشور بارش برف و کولاک البته برف پدیده غالب خواهد بود و روز سه‌شنبه نیمه شمالی کشور به ویژه سواحل خزر نیز به مناطق بارش اضافه می‌شود.

او بیان کرد: روز سه‌شنبه در شمال غرب، غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و مناطق مرکزی کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: روز یکشنبه در نیمه جنوبی آذربایجان غربی، غرب کردستان، شمال غرب کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال غرب فارس و شمال بوشهر و روز دوشنبه در جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان، غرب کرمانشاه، بارش مقدار بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: در مناطق جنوبی کشور، بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و بارش تگرگ خواهد بود. همچنین از یکشنبه تا سه شنبه در شمال غرب و غرب دمای هوا حدود ۵ تا ۸ درجه کاهش می‌یابد.

او گفت:امشب و فردا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی شامل کرج، تهران، اراک، قم و اصفهان، تجمع آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود و پس از آن به تدریج کیفیت هوا در این مناطق بهبود می‌یابد.

وی توضیح داد:روزهای یکشنبه و دوشنبه در بخش‌هایی از مرکز، شرق، جنوب شرق و شمال شرق کشور در بعضی ساعات وزش باد شدید، در برخی مناطق مستعد که هنوز بارش رخ نداده، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.از جمعه تا دوشنبه دریای خزر مواج است و روزهای یکشنبه و دوشنبه نیمه غربی خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.

 

 

تبادل نظر
