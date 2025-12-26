مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه مسمومیت با گاز منواکسید کربن در گلبهار پنج نفر را روانه بیمارستان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمد علیشاهی گفت: حادثه مسمومیت احتمالی با گاز منواکسید کربن ساعت ۱۳ و ۴۸ دقیقه ظهر امروز در گلبهار، خیابان فاطمی رخ داده که منجر به مسمومیت پنج نفر شد.

وی اضافه کرد: تمام مسمومان این حادثه توسط آمبولانس به بیمارستان شفا در گلبهار منتقل شدند.

مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، خودداری از به‌کارگیری اجاق‌های پخت‌وپز به‌عنوان وسیله گرمایشی و اطمینان از باز بودن و مسدود نبودن دودکش‌ها از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه از مسمومیت با گاز مونواکسید کربن است.

مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۱ دستگاه موتورلانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با زیر پوشش داشتن ۱۵ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.

منبع ایرنا