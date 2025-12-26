غذا خوردن در حالت نشسته بر روی زمین، می‌تواند برای انسان مفید باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدیو دکتر نجمه ده پرور، پزشک و متخصص طب ایرانی در مورد فواید غذا خوردن بر روی زمین و تاثیر آن در سلامت قلب و عروق و گوارش صحبت می‌کند.

برچسب ها: طب ایرانی ، غذا خوردن
