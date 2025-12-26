مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده در هفته جاری منتشر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی شامگاه جمعه در فضای مجازی نوشت: این نهاد ناظر در نظر دارد در راستای مدیریت بازار ارز و طلا، در هفته جاری و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس ابزار‌های بورس کالا اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده کند.

وی با بیان اینکه اوراق مبتنی بر طلا و ارز نیز این هفته از طریق شبکه بانکی عرضه خواهد شد، افزود: در سومین گام قرار است به زودی به منظور جلب مشارکت گسترده مردم، مجوز صندوق‌های صدور ابطال طلا از طریق شعب بانک ملت جهت خرید این اوراق و سایر ابزار‌های مبتنی بر طلا از طریق بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شود تا از این درگاه نیز امکان خرید طلا برای متقاضیان ایجاد شود.

وی تصریح کرد: جزئیات این موارد در اطلاعیه‌های آتی به استحضار مردم خواهد رسید.

