رئیس‌جمهور آمریکا، با به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط واشنگتن مخالفت کرد و در واکنشی تردیدآمیز گفت: «آیا واقعاً کسی می‌داند سومالی‌لند چیست؟».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با نیویورک پست که روز جمعه منتشر شد، با به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط آمریکا مخالفت کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و متحد برجسته ترامپ اعلام کرده بود اسرائیل اولین رژیمی خواهد بود که سومالی‌لند را به رسمیت می‌شناسد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش نیویورک پست درباره به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط آمریکا گفت: «خیر» و افزود: «آیا واقعاً کسی می‌داند سومالی‌لند چیست؟»

«بنیامین نتانیاهو» شامگاه جمعه اعلام کرد «اسرائیل» و «سومالی‌لند» تصمیم به شناسایی متقابل و برقراری روابط دیپلماتیک گرفته‌اند. این توافق از سوی مقامات اسرائیلی توافقی در روح توافق‌نامه‌های ابراهیم توصیف شده است. 

دولت خودخوانده «سومالی‌لند» نیز ساعاتی بعد با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد پس از به رسمیت شناختن شدن از سوی «اسرائیل»، قصد دارد به «توافق‌نامه‌های ابراهیم» بپیوندد. 

«سومالی‌لند» بیش از ۳۰ سال پیش از «سومالی» اعلام جدایی کرده، اما تاکنون هیچ‌یک از کشور‌های عضو سازمان ملل، آن را به‌عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته بودند. «سومالی لند» در ماه‌های اخیر حتی به‌عنوان گزینه‌ای احتمالی برای اسکان ساکنان «غزه» نیز مطرح شده بود و برخی مقامات محلی به‌صورت غیررسمی از آمادگی برای پذیرش «تا یک میلیون فلسطینی» سخن گفته بودند؛ موضوعی که اکنون ظاهراً از دستور کار خارج شده است.

واکنش‌ها به این تصمیم سریع و تند بود. دولت «سومالی» که «سومالی‌لند» را بخشی از خاک خود می‌داند، با صدور بیانیه‌ای مشترک با وزرای خارجه «ترکیه»، «مصر» و «جیبوتی»، اقدام «اسرائیل» را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی «سومالی» دانست و آن را محکوم کرد.

مقام‌های «ترکیه» نیز با تأکید بر حمایت از وحدت سرزمینی «سومالی»، اعلام کردند هرگونه اقدام یک‌جانبه که واقعیت‌های بین‌المللی را نادیده بگیرد، به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شاخ آفریقا منجر خواهد شد. «عربستان سعودی» نیز در موضعی مشابه، شناسایی «سومالی‌لند» از سوی «اسرائیل» را مردود دانست.

در همین حال، برخی گزارش‌ها در رسانه‌های اسرائیلی این تحول را بخشی از یک معادله امنیتی گسترده‌تر توصیف کرده‌اند؛ از جمله تلاش برای ایجاد «فشار فزاینده علیه انصارالله» با توجه به موقعیت راهبردی «سومالی‌لند» در مجاورت خلیج عدن و مقابل سواحل «یمن». همچنین گمانه‌زنی‌هایی درباره نقش‌آفرینی‌های پشت‌پرده دستگاه اطلاعاتی «اسرائیل» و رقابت منطقه‌ای، به‌ویژه با «ترکیه» که روابط نظامی نزدیکی با «سومالی» دارد، مطرح شده است.

این تحول، که از آن به‌عنوان «اعلامیه‌ای تاریخی» یاد می‌شود، می‌تواند پیامد‌های سیاسی و امنیتی قابل‌توجهی هم در شاخ آفریقا و هم در معادلات منطقه‌ای «اسرائیل» به همراه داشته باشد.

منبع: نیویورک پست

برچسب ها: دولت ترامپ ، سومالی لند
خبرهای مرتبط
پاکستان به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند
نتانیاهو دوشنبه در آمریکا با ترامپ دیدار خواهد کرد
ادعای رسانه اسرائیلی درمورد مذاکرات بین این رژیم و ۵ کشور برای اسکان ساکنان غزه
طرح اسرائیل برای کوچاندن فلسطینی‌ها به شش کشور
ارتش اسرائیل: ساکنان شهر غزه ظرف دو ماه تخلیه می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو دوشنبه در آمریکا با ترامپ دیدار خواهد کرد
روسیه ۱۱۱ پهپاد اوکراینی را در سه ساعت سرنگون کرد
افغانستان برای شهروندان خود که به کشور باز می‌گردند، یک شهرک جدید می‌سازد
رسانه‌های عربی: حماس در آستانه انتخاب رهبر جدید است
اسرائیل در شهری در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد وضع کرد
زمین در سالی پر از آتش و سیل؛ خسارت بلایا از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
پاکستان به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند
زلزله ۷ ریشتری تایوان را لرزاند
پوتین: اوکراین هیچ عجله‌ای برای اتمام مسالمت‌آمیز جنگ ندارد
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
آخرین اخبار
شورای امنیت درباره تمامیت ارضی سومالی نشست اضطراری برگزار می‌کند
فرانسه تیراندازی اسرائیل به نیروهای حافظ صلح در لبنان را محکوم کرد
اتحادیه اروپا خواستار احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی شد
کانادا ۲.۵ میلیارد دلار کمک اقتصادی به اوکراین ارائه می‌دهد
پوتین: اوکراین هیچ عجله‌ای برای اتمام مسالمت‌آمیز جنگ ندارد
افغانستان برای شهروندان خود که به کشور باز می‌گردند، یک شهرک جدید می‌سازد
معترضان در استکهلم حملات مداوم اسرائیل به غزه را علیرغم آتش‌بس محکوم کردند
لهستان به سیستم‌های جدید ضد پهپادی روی می‌آورد
روسیه ۱۱۱ پهپاد اوکراینی را در سه ساعت سرنگون کرد
زلزله ۷ ریشتری تایوان را لرزاند
پاکستان به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط اسرائیل را «تحریک‌آمیز و غیرقانونی» خواند
رسانه‌های عربی: حماس در آستانه انتخاب رهبر جدید است
نتانیاهو دوشنبه در آمریکا با ترامپ دیدار خواهد کرد
زمین در سالی پر از آتش و سیل؛ خسارت بلایا از ۱۰۰ میلیارد دلار گذشت
اسرائیل در شهری در کرانه باختری مقررات منع رفت و آمد وضع کرد
افشای شبکه سازمان‌یافته رشوه‌خواری در پارلمان اوکراین و مانع‌تراشی دولت برای بررسی آن
تماس تلفنی سران اروپا، زلنسکی و ترامپ
قطر: «اسرائیل» به‌جای شناسایی سومالی‌لند، فلسطین را به رسمیت بشناسد
ترامپ: طرح صلح زلنسکی فقط با تأیید من پیش می‌رود
آیا اوکراین توان برگزاری انتخابات آنلاین را دارد؟
واکنش‌های بین‌المللی به اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن «سومالی‌لند»
عملیات مشترک نیجریه و آمریکا علیه مواضع داعش
کی یف پس از حملات روسیه در تاریکی فرو رفت
حمله با چاقو در متروی پاریس
مادورو علیه «استعمار» آمریکا موضع گرفت
شنیده شدن صدای انفجار‌های قدرتمند در پایتخت اوکراین
تایلند و کامبوج به آتش‌بس فوری در مناقشه مرزی دست یافتند
ترامپ: سومالی‌لند را به رسمیت نمی‌شناسیم
خیز عربستان برای تصاحب انرژی سبز
زنجیر گاز صهیونیستی بر گردن مصر