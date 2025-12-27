باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با نیویورک پست که روز جمعه منتشر شد، با به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط آمریکا مخالفت کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و متحد برجسته ترامپ اعلام کرده بود اسرائیل اولین رژیمی خواهد بود که سومالی‌لند را به رسمیت می‌شناسد.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش نیویورک پست درباره به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط آمریکا گفت: «خیر» و افزود: «آیا واقعاً کسی می‌داند سومالی‌لند چیست؟»

«بنیامین نتانیاهو» شامگاه جمعه اعلام کرد «اسرائیل» و «سومالی‌لند» تصمیم به شناسایی متقابل و برقراری روابط دیپلماتیک گرفته‌اند. این توافق از سوی مقامات اسرائیلی توافقی در روح توافق‌نامه‌های ابراهیم توصیف شده است.

دولت خودخوانده «سومالی‌لند» نیز ساعاتی بعد با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد پس از به رسمیت شناختن شدن از سوی «اسرائیل»، قصد دارد به «توافق‌نامه‌های ابراهیم» بپیوندد.

«سومالی‌لند» بیش از ۳۰ سال پیش از «سومالی» اعلام جدایی کرده، اما تاکنون هیچ‌یک از کشور‌های عضو سازمان ملل، آن را به‌عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته بودند. «سومالی لند» در ماه‌های اخیر حتی به‌عنوان گزینه‌ای احتمالی برای اسکان ساکنان «غزه» نیز مطرح شده بود و برخی مقامات محلی به‌صورت غیررسمی از آمادگی برای پذیرش «تا یک میلیون فلسطینی» سخن گفته بودند؛ موضوعی که اکنون ظاهراً از دستور کار خارج شده است.

واکنش‌ها به این تصمیم سریع و تند بود. دولت «سومالی» که «سومالی‌لند» را بخشی از خاک خود می‌داند، با صدور بیانیه‌ای مشترک با وزرای خارجه «ترکیه»، «مصر» و «جیبوتی»، اقدام «اسرائیل» را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی «سومالی» دانست و آن را محکوم کرد.

مقام‌های «ترکیه» نیز با تأکید بر حمایت از وحدت سرزمینی «سومالی»، اعلام کردند هرگونه اقدام یک‌جانبه که واقعیت‌های بین‌المللی را نادیده بگیرد، به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شاخ آفریقا منجر خواهد شد. «عربستان سعودی» نیز در موضعی مشابه، شناسایی «سومالی‌لند» از سوی «اسرائیل» را مردود دانست.

در همین حال، برخی گزارش‌ها در رسانه‌های اسرائیلی این تحول را بخشی از یک معادله امنیتی گسترده‌تر توصیف کرده‌اند؛ از جمله تلاش برای ایجاد «فشار فزاینده علیه انصارالله» با توجه به موقعیت راهبردی «سومالی‌لند» در مجاورت خلیج عدن و مقابل سواحل «یمن». همچنین گمانه‌زنی‌هایی درباره نقش‌آفرینی‌های پشت‌پرده دستگاه اطلاعاتی «اسرائیل» و رقابت منطقه‌ای، به‌ویژه با «ترکیه» که روابط نظامی نزدیکی با «سومالی» دارد، مطرح شده است.

این تحول، که از آن به‌عنوان «اعلامیه‌ای تاریخی» یاد می‌شود، می‌تواند پیامد‌های سیاسی و امنیتی قابل‌توجهی هم در شاخ آفریقا و هم در معادلات منطقه‌ای «اسرائیل» به همراه داشته باشد.

منبع: نیویورک پست