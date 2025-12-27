مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی پایه یازدهم در کنکور امسال، از اجرای برنامه راهبردی چهار ساله برای ارتقای کیفیت آموزشی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رفیعی مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به شیوه ارزشیابی دانش‌آموزان متوسطه دوم گفت: دانش‌آموزان پایه یازدهم سال گذشته در کنکور، امتحان نهایی‌شان تأثیر مثبت داشت، اما امسال این تأثیر به صورت قطعی اعمال می‌شود که موضوع بسیار مهمی است و دانش‌آموزان باید از آن آگاه باشند. سال گذشته اگر نمره خوبی کسب می‌کردند، تأثیر مثبت داشت و اگر نمره پایینی می‌گرفتند، لحاظ نمی‌شد، اما امسال نمرات پایه یازدهم با ضرایب مشخص، تأثیر قطعی در کنکور دارد.

افزایش تعداد دروس نهایی پایه یازدهمی‌ها طی سال آینده

وی با بیان اینکه امسال دانش‌آموزان پایه یازدهم شش درس نهایی دارند، اما سال آینده تعداد دروس امتحانات نهایی افزایش خواهد یافت، درباره برنامه وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت آموزشی افزود: برنامه راهبردی چهار ساله در دفتر آموزش متوسطه نظری تدوین و به وزیر آموزش و پرورش ارائه شده که دارای هفت هدف کلان از جمله ارتقای آموزش در مدارس دولتی است.

سهم پایین «ریاضی» در انتخاب رشته دانش‌آموزان

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ذیل این اهداف کلان، برنامه‌های اجرایی متعددی تعریف شده که یکی از مهم‌ترین آنها توجه ویژه به معدل دانش‌آموزان است. در این راستا، تقویت بنیه علمی معلمان در دروس هدف و همچنین تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان در این دروس در دستور کار قرار دارد. به‌طور مثال در علوم انسانی باید کیفیت آموزش را افزایش دهیم و در رشته ریاضی نیز به دنبال افزایش کمی دانش‌آموزان هستیم، چراکه در حال حاضر ورودی به رشته تجربی بیشتر و سهم رشته ریاضی کمتر است و تعداد قابل توجهی نیز به رشته علوم انسانی وارد می‌شوند.

رفیعی با بیان اینکه در حوزه‌های مهارتی و ریاضیات دانش آموزان کمتر هستند گفت: در حوزه مهارتی شامل کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای، سیاست کلان نظام آموزشی رسیدن به نسبت ۵۰ درصد آموزش نظری و ۵۰ درصد آموزش مهارتی است. همچنین در شاخه‌های نظری نیز باید میان رشته‌های علوم انسانی، تجربی، معارف اسلامی و ریاضیات تعادل برقرار شود.

وی با اشاره به برنامه «ارتقای معدل» افزود: این برنامه نوشته شده و در تهران به‌صورت پایلوت در یک مرحله اجرا شده است، اما اصراری نداریم که همه استان‌ها دقیقاً از یک الگوی واحد تبعیت کنند. از استان‌ها خواسته‌ایم در چارچوب تعیین‌شده و متناسب با اقتضائات بومی و با بهره‌گیری از خلاقیت خود، برنامه استانی ارتقای معدل دانش‌آموزان را طراحی و اجرا کنند.

آموزش یک مهارت به دانش‌آموزان در مقطع متوسطه

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش درباره هماهنگ‌سازی آموزش‌ها با نیاز‌های دانشگاه و بازار کار ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ای با عنوان «آموزش یک مهارت» را دنبال می‌کنند که بر اساس آن هر دانش‌آموز در دوره متوسطه اول و متوسطه نظری یک مهارت را فرا می‌گیرد. متولی این طرح دفتر دوره اول متوسطه بوده و پس از برگزاری جلسات متعدد در وزارتخانه، اجرای آن از امسال آغاز می‌شود. با اجرای این طرح، دانش‌آموزان رشته‌های نظری در کنار تحصیل دروس نظری، یک مهارت کاربردی نیز می‌آموزند و در زمان دریافت دیپلم، توانایی انجام یک کار فنی را خواهند داشت. البته آموزش تخصصی و عمیق مهارت‌ها همچنان در هنرستان‌ها دنبال می‌شود.

۷۳ درصد دانش‌آموزان علاقه‌مند به تحصیل در رشته‌های نظری

رفیعی با اشاره به هدایت تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم گفت: بر اساس آزمون‌های رغبت‌سنجی، ۷۳ درصد دانش‌آموزان علاقه‌مند به تحصیل در رشته‌های نظری هستند، اما باید بررسی کرد که آیا بازار کار و ظرفیت دبیرستان‌ها چنین کششی را دارد یا خیر؟. هدایت تحصیلی باید به‌درستی انجام شود.

وی با بیان اینکه هدایت تحصیلی دارای سه تا چهار حلقه مکمل است، افزود: امکانات کشور، استعداد دانش‌آموزان، علایق فردی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور باید هم‌زمان در نظر گرفته شوند. صرف علاقه کافی نیست؛ ممکن است دانش‌آموزی علاقه‌مند باشد، اما در دروس مرتبط عملکرد ضعیفی داشته باشد که نشان‌دهنده محدودیت استعداد در آن حوزه است. همچنین باید دید برنامه توسعه کشور تا چه میزان به برخی مشاغل مانند پزشکی نیاز دارد. اگر این مؤلفه‌ها به‌درستی تنظیم شوند، می‌توان به هدایت تحصیلی و شغلی مناسبی دست یافت، در غیر این صورت نگاه تک‌بعدی به علاقه دانش‌آموزان نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

تلاش برای کاهش فشار کنکور بر دانش‌آموزان

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش در ادامه، درباره کاهش فشار کنکور بر دانش‌آموزان گفت: سیاست‌های کلان در این زمینه معمولاً در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ می‌شود و آموزش و پرورش بیشتر نقش مجری دارد. یکی از این سیاست‌ها افزایش سهم سوابق تحصیلی و امتحانات نهایی در مقایسه با کنکور است تا استرس دانش‌آموزان کاهش یابد و نقش نمرات کلاس درس پررنگ‌تر شود.

وی در پایان با اشاره به آمار دانش‌آموزان متوسطه نظری اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۹۰ هزار دانش‌آموز در پایه دهم، ۵۷۰ هزار نفر در پایه یازدهم و ۵۸۰ هزار نفر در پایه دوازدهم مشغول به تحصیل هستند و تعداد دبیران دوره دوم متوسطه نظری نیز حدود ۸۳ هزار نفر است.

منبع: ایسنا