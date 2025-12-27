باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به تفاوت میانگین متراژ واحدهای مسکونی در شهرهای مختلف کشور گفت: «میانگین مساحت واحدهای مسکونی در شهرهای مختلف متفاوت است و معمولاً در بازهای حدود ۹۰ تا ۱۵۰ متر مربع قرار دارد. با این حال، الگوی بهینه مصرف مسکن، متراژ ۷۵ متر مربع را بهعنوان معیار پیشنهاد میکند.»
وی افزود: «در برخی مناطق، واحدهایی با متراژ کمتر از ۵۰ متر مربع نیز در حال ساخت هستند. این پرسش مطرح است که آیا چنین واحدهایی مجوز دارند یا امکان ساخت آنها وجود دارد. باید توجه داشت که آنچه گاه بهعنوان متراژهای بسیار پایین مطرح میشود، در واقع حداقل ابعاد یک اتاق است که کلیه فعالیتهای سکونتی میتواند در آن انجام شود و با اضافه شدن فضاهای خدماتی، مساحت افزایش پیدا میکند. این ابعاد، مربوط به یک اتاق است نه یک واحد مسکونی کامل.»
راهب تأکید کرد: «حداقل متراژ مسکن در هر شهر و در سطح جامعه، ۷۵ متر مربع در نظر گرفته شده است. این عدد ممکن است در شهرهای مختلف و بر اساس سیاستهای دولت قابل تغییر باشد، اما به هیچ وجه نباید از حداقلهایی که مقررات ملی ساختمان تعیین کرده، عدول شود.»
وی خاطرنشان کرد: «برای تکتک فضاهای مسکونی از جمله فضاهای اقامتی، بهداشتی، راهروها و ورودیها، در ضوابط فقرات مبحث چهار مقررات ملی ساختمان، ابعاد حداقلی مشخص شده و رعایت این الزامات الزامی است.»