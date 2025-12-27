رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت :الگوی بهینه مصرف مسکن، متراژ ۷۵ متر مربع را به‌عنوان معیار پیشنهاد می‌کندو متراژ های پایین تر مسکن کامل محسوب نمی شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران  با اشاره به تفاوت میانگین متراژ واحد‌های مسکونی در شهر‌های مختلف کشور گفت: «میانگین مساحت واحد‌های مسکونی در شهر‌های مختلف متفاوت است و معمولاً در بازه‌ای حدود ۹۰ تا ۱۵۰ متر مربع قرار دارد. با این حال، الگوی بهینه مصرف مسکن، متراژ ۷۵ متر مربع را به‌عنوان معیار پیشنهاد می‌کند.»

وی افزود: «در برخی مناطق، واحد‌هایی با متراژ کمتر از ۵۰ متر مربع نیز در حال ساخت هستند. این پرسش مطرح است که آیا چنین واحد‌هایی مجوز دارند یا امکان ساخت آنها وجود دارد. باید توجه داشت که آنچه گاه به‌عنوان متراژ‌های بسیار پایین مطرح می‌شود، در واقع حداقل ابعاد یک اتاق است که کلیه فعالیت‌های سکونتی می‌تواند در آن انجام شود و با اضافه شدن فضا‌های خدماتی، مساحت افزایش پیدا می‌کند. این ابعاد، مربوط به یک اتاق است نه یک واحد مسکونی کامل.»

راهب تأکید کرد: «حداقل متراژ مسکن در هر شهر و در سطح جامعه، ۷۵ متر مربع در نظر گرفته شده است. این عدد ممکن است در شهر‌های مختلف و بر اساس سیاست‌های دولت قابل تغییر باشد، اما به هیچ وجه نباید از حداقل‌هایی که مقررات ملی ساختمان تعیین کرده، عدول شود.»

وی خاطرنشان کرد: «برای تک‌تک فضا‌های مسکونی از جمله فضا‌های اقامتی، بهداشتی، راهرو‌ها و ورودی‌ها، در ضوابط فقرات مبحث چهار مقررات ملی ساختمان، ابعاد حداقلی مشخص شده و رعایت این الزامات الزامی است.»

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
نمی دونم با این همه گرونی یه متر قبر هم گیرمون میاد یا نه .....
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۰۶ دی ۱۴۰۴
به نام خداوندمتعال
اینکه حداقل 75 متر یا بیشتر خوب است اما در شرایط کنونی مجبور هستیم واحدهای 25متری داشته باشیم زیرا ازدواج کردن مهمتر از داشتن واحد بزرگتر است.
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۰۶ دی ۱۴۰۴
زمین هایاطراف شهر رو مسکن شهرسازی و شهرداری ها مانع افزوده شدن به بافت شهرن. این مرتفع سازیا ۳۰ سال دیگه میشه بلای جون مردم ایران. تمام تلاشتون رو بکنید که ایران غیر قابل سکونت شه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
خوشا خانه های روستایی که دستشویی ش 10 متر بود.حیاط کمتر 300 ،400 متر کوچک فرض می شد.وقتی می خواستی در حیاط باز کنی باید کیلومتری راه می رفتی
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۷:۵۱ ۰۶ دی ۱۴۰۴
نفست از جای گرم بلند میشه اولا دستور بدهید خانه های زیر 75 متر تولید نکنند و دوماً یه خورده به قیمت خونه ها نگاه کنید ببینید چه خبره
کجای دنیا وایسادی خواهر
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۶ دی ۱۴۰۴
نه که زمین قحطیه تو ایران،،اصن زمین خالی کو؟؟ زمینی دیگه نیس
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۰۶ دی ۱۴۰۴
واحد ۷۵ متری برای خانواده دو نفر هست بعدن خانواده بچه‌دار شودن این زیر بنا کم هست چاره نیست با ۷۵ متری
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۰۶ دی ۱۴۰۴
شما دو متر برای قبر به ما بده که تو این گرونی و بدبختی سرمون رو بذاریم زمین بمیریم
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۰۶ دی ۱۴۰۴
اینم خودش کاره ای نیست.
۱
۵
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۴:۴۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
مال ما که صد متر دختروم
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
بله درست می فرمایید حداقل مسکن 75 متر است ولی الان با این همه نابه سامانی ده متر هم نمیشه بخری ....
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۰۶ دی ۱۴۰۴
خونه ها باید عرضشون سه متر و دراز باشن تا تحرک مردم زیاد بشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۰۶ دی ۱۴۰۴
برای شروع ۲۰ مترم کافیه
۶
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۷:۱۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
۲۰مترالان آرامگاههای ازمابهترانه بریدقبرستانها روببینید!چه شکوه وجلالی وحجره های شخصی...؟!
