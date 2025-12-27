تیم فوتبال الطلبه تحت هدایت علی منصوریان موفق شد در دربی بزرگ عراق به پیروزی برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تیم‌های الطلبه و الشرطه عراق به سود شاگردان علی منصوریان سرمربی ایرانی تیم فوتبال الطلبه به پایان رسید.

علی منصوریان سرمربی تیم فوتبال الطلبه در مورد این بازی گفت: خوشحالم در شروع حضورم در اینجا موفق شدیم دربی عراق را پیروز شویم. تیم ما چهار سال نتوانسته بود الشرطه را شکست دهد. الشرطه تیم بسیار خوبی بود. ما ۲۱ روز شبانه روز تلاش کردیم که در این بازی برنده شویم.

بازیکنان عراقی از نظر فیزیکی شبیه ایرانی‌ها هستند و اینجا می‌توان بازیکنان جوان را به سطح بالایی برد. من فکر می‌کنم عراق به زودی به همان تیم قدرتمند ۲۰۰۷ تبدیل خواهد شد.