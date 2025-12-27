باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه ستاد ملی پیشگیری از بیماری‌های دامی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و گزارشی از کاهش و یا صفر شدن کانون‌های بیماری تب برفکی با واکسیناسیون و ایمن‌سازی ۸ میلیون دوزی به دام‌های سبک و سنگین در سراسر کشور و همچنین واکسیناسیون بیش از ۷۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین در استان تهران ارائه شد.

محمدرضا عارف در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری و همچنین مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با قدردانی از اقدامات انجام شده در راستای واکسیناسیون و ایمن‌سازی دام‌های سبک و سنگین طی دو ماه گذشته و همچنین تولید واکسن تب برفکی در موسسه رازی و انستیتو پاستور تا مرحله کاهش و از بین بردن کانون‌های این بیماری دامی تصریح کرد: باید وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با فعال‌سازی، همکاری و حمایت از دو موسسه ارزشمند انستیتو پاستور و موسسه رازی به گونه‌ای عمل کنند که برای مقابله با بیماری‌های احتمالی دامی در آینده آمادگی کامل داشته باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر حضور و حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه تولید واکسن، تاکید کرد: موسسه رازی و انستیتو پاستور در منطقه و جهان مطمئن، خوشنام و شناخته شده هستند که باید زمینه‌های حضور جدی این دو موسسه و شرکت‌های دانش بنیان در منطقه و جهان فراهم شود.

در این جلسه گزارشی از کاهش و کنترل بیماری تب برفکی دامی در استان تهران با واکسیناسیون و ایمن‌سازی بیش از ۷۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین و کاهش کانون‌های این بیماری از ۱۱۶ کانون در مهرماه به ۲ کانون در آذرماه و همچنین صفر و تک عددی شدن کانون‌های این بیماری در استان‌های کشور با واکسیناسیون ۸ میلیون دوزی به دام‌های سنگین ارائه شد.

همچنین در این جلسه اعلام شد، واکسیناسیون جمعیت دامی حساس کشور با واکسن «هگزاوالان» در حال انجام است.

واکسیناسیون متعاقب بروز کانون بیماری‌های دامی، تولید واکسن‌های داخلی چندگانه حاوی سویه‌های بومی و سویه‌های جدید ویروس، انجام اقدامات درمانی با استفاده از دارو‌های مناسب و سرم «هایپرایمیون» و جایگزین کردن حمل و نقل لاشه و فرآورده‌های خام دامی به جای حمل و نقل دام زنده از دیگر اقدامات انجام شده در راستای مقابله و کنترل بیماری دامی طی دو ماه گذشته بوده است.

در ادامه جلسه نیز در خصوص تسهیل قراردادی معاملات دولتی برای تامین نهاده‌های بیولوژیک برای کنترل و مبارزه با بیماری‌های دامی در شرایط بروز همه‌گیری، تکمیل، توسعه، تجهیز و راه‌اندازی مرکز مطالعات بیماری‌های دامی «گلمکان»، بازسازی، نوسازی و تجهیز ناوگان خودرویی سازمان دامپزشکی و استفاده از هوش مصنوعی و امواج الکترومغناطیسی جهت پیشگیری و مبارزه با بیماری بررسی و تصمیم‌گیری شد.

