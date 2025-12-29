کاریکاتور روز / نگاه هنرمندان کارتونیست به اعتراضات کشاورزان اروپا

خشم و اعتراضات کشاورزان سراسر اروپا را فراگرفته، و تراکتور‌های کشاورزان بزرگراه‌های کلیدی را بستند و تردد را متوقف کردند. در کل اروپا از بزرگراه‌های یونان تا خیابان‌های بروکسل، خشم کشاورزان اروپا فوران کرده؛ تراکتورها، سیب‌زمینی‌ها روی خیابان‌ها و جاده‌های بسته به زبان مشترک اعتراض بدل شده‌اند. به گزارش رسانه‌های فرانسوی، کشاورزانی که برخی از جاده‌های اصلی در جنوب غربی فرانسه و منتهی به اسپانیا را مسدود کرده‌اند، درخواست‌ها برای صلح با دولت در کریسمس را رد کرده و گفته‌اند که قصد دارند در طول دوره تعطیلات بر روی سنگر‌ها بمانند. در گزارش «کاریکاتور روز» این هفته خشم و اعتراض مردم وکشاورزان و دامداران در روستا‌های فرانسه و تراکتور‌های خیابان‌نشین در اتحادیه اروپا، این‌بار در قاب‌های طنز تلخ کارتونیست‌های برتر جهان به تصویر کشیده می‌شوند. در این مجموعه، نگاه نقادانه و تیزبین هنرمندان جهانی به موج اعتراضات کشاورزان اروپا از فرانسه تا یونان معطوف شده است؛ جایی که مسدودسازی بزرگراه‌های کلیدی کشور‌های اروپایی و بحران یارانه‌ها، به سوژه‌ای تاثیرگذار برای خلق آثاری چندلایه هنری تبدیل شده است. گزارش این هفته «کاریکاتور روز»، پدیدهٔ اجتماعیِ اعتصابات کشاورزی اروپا را در پرتو نگاه عمیق و چندلایهٔ کاریکاتوریست‌های برتر جهان می‌کاود. تهیه گزارش: سهراب سید جمالی