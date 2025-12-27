باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - استان یزد به عنوان یکی از مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران، همواره چالش‌های فراوانی در زمینه تأمین و مدیریت آب مواجه بوده است کاهش بارندگی، کمبود منابع آب زیرزمینی و افزایش تقاضا برای آب به ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت از جمله مسائل مهم این استان به شمار می‌روند که در همین راستا برای رفع بسیاری مسائل پروژه‌های آبی متعددی در این استان تعریف شده است.

در همین راستا جلال علمدار، مدیرعامل آب و فاضلاب استان یزد، در برنامه تور رسانه‌ای از مخازن ذخیره استان یزد به بیان جزئیات پروژه‌ها و چالش‌های موجود پرداخت و گفت: در حال حاضر ۴۰ هزار متر مکعب مخزن در دست اقدام است و از زمان تقریبا اولین انقلاب تا ۴ سال پیش، شهر یزد دارای حدود ۱۲۰ هزار متر مکعب مخزن بوده که در این ۴ سال، ۱۷۰ هزار متر مکعب به آن اضافه شده است.

او خاطرنشان کرد که با توجه به وابستگی استان یزد به آب‌های منتقل شده از خارج، دیگر آبی از منابع زیرزمینی قابل استفاده نیست و تنها قریب به ۵۰ درصد آب استان از کوهرنگ تأمین می‌شود؛ برای این موضوع باید حتماً منابع ذخیره داشته باشیم تا به ذخیره‌سازی آب کمک کند. با افزودن مخازن جدید، می‌توانیم تاب آوری را تا ۳۶ تا ۴۰ ساعت در صورت قطع آب انتقالی داشته باشیم همچنین در حال حاضر ۱۶۰ کیلومتر لوله‌گذاری در رینگ شهر یزد در حال انجام است که به حفظ کیفیت و فشار یکسان آب در سراسر شهر کمک خواهد کرد؛ در حال تلاش هستیم که مخازن را تا پایان سال به مقدار بیاوریم سعی هم دارین تا پایان سال ۱۴۰۵ رینگ کامل شود.

علمدار تصریح کرد: برای تکمیل این پروژه‌ها بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز داریم که از این مبلغ، تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان تزریق شده است.

او همچنین به تعداد مشترکین آب در استان اشاره کرد و گفت که تعداد مشترکین به حدود ۶۵۰ هزار اشتراک رسیده است. طبق استانداردها، هر اشتراک به یک متر مکعب مخزن ذخیره نیاز دارد، اما هنوز در یزد با کمبود مخزن مواجه هستیم.

او به آمار مصرف آب در استان نیز اشاره کرد و بیان داشت که الگوی مصرف در یزد نسبت به میانگین کشوری بهتر بوده و میزان مصرف سرانه آب در یزد حدود ۲۲۰ لیتر برای هر مشترک به ثبت رسیده است. با این حال، برای ایمن‌سازی تأمین آب روستاها، به ویژه در شرایط کمبود بارندگی، نیاز به تأمین آب از منابع جایگزین و انتقال آب از خارج از حوزه احساس می‌شود تقریبا ۷۰ درصد مشترکان استان بر اساس الگو آب مصرف می‌کنند.

علمدار خاطرنشان کرد: حدود ۳۰۰ روستای استان یزد به دلیل کمبود آب از تانکر‌های آبرسانی استفاده می‌کنند. با وجود بارش‌های اخیر، قنات‌ها و چاه‌های روستایی به شدت کاهش یافته و ما مجبور به آبرسانی از طریق تانکر هستیم.

او افزود: صرفه‌جویی در مصرف آب با تدابیر تبلیغاتی در راستای افزایش آگاهی مردم و همکاری دستگاه‌های مختلف افزایش یافته و حدود ۷ تا ۸ درصد کاهش مصرف در تابستان امسال به ثبت رسیده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان یزد بیان کرد که ۵۰ درصد آب مصرفی استان از آب‌های خارج از حوزه تأمین می‌شود و مشکلات در خط انتقال آب می‌تواند تأثیر مستقیم بر تأمین آب مورد نیاز سایر شهرستان‌ها داشته باشد.

او همچنین به محدودیت‌های موجود اشاره کرده و اظهار داشت که با توجه به کاهش منابع زیرزمینی، آب‌های انتقالی از اهمیت بالایی برخوردارند.

او در خصوص بحث کشاورزی و صنایع گفت: صنایعی که در استان یزد هستند حتی یک لیتر از آب انتقالی مصرف نمی‌کنند آنها از پساب و چاه‌هایی که در مدار خود هستند استفاده می‌کنند از آب انتقالی برای کشاورزی و صنایع استفاده نمی‌کنیم.

تلاش برای عدم قطعی آب برای تابستان سال آینده

او در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص بحث کیفت آب استان یزد و احتمال قطعی آب در تابستان سال آینده با توجه به شرایط بیان کرد: همانطور که سطح چاه‌ها کاهش پیدا می‌کند ec آب هم بیشتر می‌شود در اردکان ec هر چاهی حدود هزار و ۵۰۰ است اگر آب انتقالی نباشد از چاه خودش هم نمی‌تواند استفاده کنند در شهر یزد چاه‌هایی با ec هزار و ۸۰۰ تا ۲۰۰۰ هم داریم مخازنی که داریم که و آب‌ها به آن اضافه می‌شوند سعی می‌کنیم ec ایده آلی به ما بدهد تا بتوانیم آن را توضیح دهیم با کامل شدن مخازن ک رینگ انشالله بتوانیم آب با کیفت یکسانی به دست مردم برسانیم.

او افزود: در تابستان سال آینده تلاش این است که قطعی آب نداشته باشیم در تابستان امسال در یزد افت فشار داشتیم، اما خداروشکر قطعی آب گسترده نداشتیم حدود یک ماه است سناریو‌های مختلف را در حال بررسی هستیم.

دستور ساخت ۸۲ هزار واحد نهضت ملی در استان یزد

در ادامه این بازدید سری به مخزن غدیر زده شده و در ادامه مطرح شد: مخزن غدیر حدود ۳۰ هزار مترمکعب ظرفیت داشت که در حال حاضر یک ۱۵ هزار مترمکعب هم به آن اضافه خواهد شد تا حجم آن بتواند جمعیت را پوشش دهد این مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی هم جزء همان ۱۷۰ هزار مترمکعب مخزن است که انشالله دهه فجر افتتاح خواهد شد هزینه این مخزن تقربیا ۳۵ میلیارد بود.

او در خصوص طرح نهضت ملی گفت: در استان تقریبا ۸۲ هزار واحد نهضت ملی با دستور ساخت داریم تقریبا ۹۰۰ کیلومتر خط انتقال به شبکه توزیع و حدود ۸۰۰ کیلومتر هم خط انتقال به شبکه فاضلاب نیاز دارد که باید اجرایی شود تاکنون حدود ۲۵۰ کیلومتر توزیع و خط انتقال را کار کردیم و بسیاری از انشعابات را فروختیم در مجموع تقریبا ۶۰۰ لیتر آب برای نهضت ملی مسکن آب نیاز داریم.

اردکان از نظر کمی و کیفی در فقر منابع زیرزمینی قرار دارد

همچنین در ادامه برنامه تور رسانه‌ای، داود مخلصی، معاون بهره‌برداری و توسعه آب و فاضلاب استان یزد، در ایستگاه شهر اردکان به بیان جزئیاتی درباره پروژه‌های آبی این منطقه پرداخت. مخلصی اعلام کرد که مجموعه سایت مخازن در شهر اردکان شامل آب شور، آب انتقالی و منابع زیرزمینی است و در حال حاضر حدود ۴۵ هزار اشتراک در این شهر وجود دارد با توجه به اینکه شهر اردکان در انتهای دشت قرار دارد منابع زیرزمینی اردکان پایین‌ترین کیفت را میان شهر‌های استان دارند یعنی اردکان از نظر کمی و کیفی در فقر منابع زیرزمینی قرار دارد.

او به حجم مخازن آب در این سایت اشاره کرده و گفت: مجموع حجم مخازن در این وضعیت ۴۵ هزار و ۵۰۰ متر مکعب است و مخزن جدید که شهریور شروع شده حجم ۵۰۰۰ مترمکعبی دارد و پیشرفت آن به نزدیک ۱۲ درصد رسیده است. مبلغ قرارداد این پروژه حدود ۶۰ میلیارد تومان است که در مدت ۱۴ ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

مخلصی همچنین تأکید کرد که آب اردکان کاملاً از این مخازن تأمین خواهد شد و هدف از احداث این مخازن، تأمین نیاز آبی منطقه به ویژه در شرایط ویژه‌ای که وجود دارد، است.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب و فاضلاب در ادامه به میزان مصرف آب در اردکان اشاره کرد و گفت: نیاز آبی این شهر نزدیک به ۴۵۰ لیتر در ثانیه است که باید از دو منبع چاه و آب انتقالی تأمین شود. مخلصی تصریح کرد که به دلیل وضعیتی که در منطقه وجود دارد، مجوز جدیدی برای صنایع آبر از چاه‌های زیرزمینی صادر نمی‌شود و متولی تأمین آب صنایع بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است.

او در پایان تأکید کرد که تمامی اقدامات در راستای بهبود و افزایش کیفیت آب شرب اردکان و ارتقاء زیرساخت‌های آبرسانی این منطقه صورت می‌گیرد تا به نیاز‌های روزافزون جمعیت این شهر پاسخ داده شود.

برقراری عدالت در میزان کیفیت آب برای شهر میبد

در انتهای این سفر هم سری به شهر میبد یزد زدیم و در ادامه مجید دشتی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان میبد، با اشاره به پروژه‌های مربوط به آبرسانی این شهر گفت: این پروژه سال ۱۴۰۱ با اعتبار بالغ بر ۳۸۰ میلیارد تومان شروع و پیشرفت آن در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

دشتی توضیح داد که این پروژه شامل احداث یک مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی در سایت و ۱۹ کیلومتر خط جمع‌آوری و انتقال آب است همچنین، تجهیز ۷ حلقه چاه و حفر یک حلقه چاه جدید نیز در این پروژه لحاظ شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب میبد، اهداف این پروژه را افزایش توان تولید آب، توزیع عادلانه فشار و ارتقای کیفیت آب بیان کرد؛ پس از حفر ۸ حلقه چاه جدید، به توان تولید آب در شهر میبد چیزی حدود ۱۷۰ لیتر در ثانیه اضافه شد که در مواقع پیک مصرف بسیار مؤثر است.

دشتی در خصوص توزیع فشار آب گفت: هدف این پروژه تأمین فشار آب مناسب برای تمامی نقاط شهر است تا همه مشترکین بتوانند آب را با فشار متناسب با نیاز خود دریافت کنند.

او همچنین به مسئله کیفیت آب اشاره کرد و بیان داشت که پیش از این، برخی از نقاط شهر به دلیل انتظارات خطوط انتقال، از کیفیت پایین‌تری برخوردار بودند. اما با اجرای این پروژه، تفاوت کیفیت آب بین محله‌ها به حداقل رسیده است.

او خاطرنشان کرد که پروژه آبرسانی به میبد و روستا‌های بخش مرکزی حدود ۹۰ تا ۹۲ درصد مشترکین شهرستان را تحت پوشش قرار داده و اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد.

دشتی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به کیفیت آب اشاره کرد و گفت که با پیشرفت پروژه، اختلاف کیفیت آب در حال کاهش است که نشان‌دهنده بهبود کیفیت است در کل شهرستان ۵۸ هزار اشتراک داریم.