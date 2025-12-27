امروز با حضور استاندار و فرمانده انتظامی گیلان بیش از یک تن مواد مخدر امحاء شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس ، استاندار گیلان در مراسم امحاء بیش از یک تن انواع مواد مخدر و روانگردان اظهار کرد : مبارزه با مواد مخدر توسط نیروهای امنیتی و نظامی در استان به‌طور جدی انجام می شود که جای تقدیر تشکر دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه مردم نقش ارزنده و تاثیر گذاری در مبارزه با این مواد خانمان سوز دارند ، گفت : چندین هزار نفر نیروی کار که می تواند در عرصه تولید، توسعه فعال باشند در گیر مواد شده اند.‌

وی ادامه داد : مواد مخدر بسیاری از خانواده ها و مرزها را در گیر کرده و در این راستا هزینه های جامعه متحمل می شود.‌

حق شناس با تاکید بر فرهنگ سازی مبارزه با انواع مواد مخدر گفت : آموزش و پرورش در ارتقاء فرهنگ مبارزه با انواع مواد مخدر نقش ارزنده ای دارد.‌

استاندار گیلان با بیان اینکه در مبارزه با مواد مخدر همگان باید به صورت جدی پای کار باشند، گفت: آموزش مبارزه با مواد مخدر و آسیب های جدی آن درمدارس و دانشگاه ها جدی گرفته شود، این آموزش ها از زبان معلم، استاد و هنرمندان مطرح شود تا نتیجه بخش باشد.

وی با تاکید بر اینکه با آموزش، مردم و جوانان باید به این باور برسند که مصرف مواد مخدر تعطیلی ذهن ، فکر و آسیب های خانواده ها را در بر دارد، گفت : در این آموز ش ها بیان شود که هیچ کس در این مسیر عاقبت به خیر نشده اند.

درپایان این مراسم بیش از یک تن انواع مواد مخدر امحاء شد.