بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی دانش آموزان و سوء رفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی، با امضای وزیر آموزش‌وپرورش به ادارات کل، مناطق و مدارس سراسر کشور ابلاغ شد.

در متن این بخشنامه آمده است:

در جهان پرالتهاب و پرشتاب و متأثر از اطلاعات و ابزار‌های ارتباطی نوین نیاز دانش آموزان به محیطی امن مملو از احترام متقابل و آرامش روانی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مدرسه نه تنها یک مکان آموزشی بلکه کانون امید همکاران عزیز و مأمن شکوفایی شخصیت و کشف استعداد‌های نهفته هر دانش آموز است.

با این تفاسیر ضرورت دارد کنشگران نظام آموزش و پرورش به ویژه عوامل آموزشی و اجرایی مدارس و دانش آموزان عزیز با درک صحیح موقعیت رسالت و مأموریت خویش از بروز هرگونه تنش و رفتار مخاطره آمیز که به مناسبات آموزشی تربیتی و سازمانی آسیب وارد نموده و با روح تعلیم و تربیت اسلامی و مبانی و اهداف مقدس نظام آموزش و پرورش ایران اسلامی سازگار نمی‌باشد و می‌تواند به آسیب‌های فردی و اجتماعی اعم از جسمی و روانی منتهی شود؛ به هر نحو ممکن احتراز نمایند. تحقق این هدف عالی مستلزم توجه همه جانبه به تمامی ابعاد تربیت از جمله رفتار‌های انسانی گفت‌و‌گو محور است.

بر اساس ماده ۸۱ آئین نامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، تنبیه بدنی دانش آموزان و سو رفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، تکریم و حفظ شأن و جایگاه معلمان یک ضرورت بنیادین برای حفظ سرمایه‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت است؛ مدیران مدارس و رؤسای ادارات آموزش و پرورش نقش خط مقدم دفاع از کادر آموزشی را در شرایط خاص و بحرانی بر عهده دارند، لذا در صورت تعرض به همکاران فرهنگی و هرگونه توهین هتک حرمت ضرب و جرح نسبت به ایشان واحد‌های حقوقی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها، مناطق و نواحی مکلفند علاوه بر پیگیری فردی به موجب قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت، نسبت به ارائه خدمات حقوقی اقدام کنند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش

Iran (Islamic Republic of)
آقای میم
۰۰:۱۶ ۰۷ دی ۱۴۰۴
پس دهه شصتی ها و پنجاهی ها چی؟ معلم اول ابتدایی مون به اسم خانم(مثلا خانم) آشتیانی می‌گفت دستاتونو توی زمستون بکنید توی برف و بعد خط کش میزد،هرگز فراموش نمیکنم،شدید ترین نوع کتک هارو با ترکه و سیلی و لگد و خودکار لای انگشت و تسمه و .....توی دوران کودکی خوردیم،مدارس چه فرقی با زندان ساواک میکرد؟تنفر از درس و مدرسه و هی چیزی که مربوط بهش داشته باشه دارم،الان ۴۲ سالمه به شدت درگیر افسردگی فصلی هستم،اواسط شهریور نزدیک شروع مدارس تا آذر ماه،اینا شاهکار وزارت آموزش پرورش و معمل های شکنجه گرشه،می جواب عمر سوخته مارو میده؟ مدرسه کتک و فحش خوردیم،تو خیابون بخاطر مو و شلوار جین فحش و کتک خوردیم،فرهنگ افراطی ایجاد کردید که توی خونه پدر و مادر هامونم همین کارو کردن،خدا لعنتتون کنه،من زندگیم نابود شده،کی جواب میده؟حکومت؟دولت؟کی ؟ یکی جواب منو بده، خدا لعنتتون کنه،من توی ۴۲ سالگی بخاطر افسردگی حاد هر روز صد بار فکر خودکشی به سرم میزنه،یه دختر بچه دارم.چون آدمی بودم که فکر میکردم، چرا باید این بلاها سر من و امثال من بیاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۰۶ دی ۱۴۰۴
بچه اگه صفر هم بیاره نباید کتک بخوره
