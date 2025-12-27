باشگاه خبرنگاران جوان - بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی دانش آموزان و سوء رفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی، با امضای وزیر آموزش‌وپرورش به ادارات کل، مناطق و مدارس سراسر کشور ابلاغ شد.

در متن این بخشنامه آمده است:

در جهان پرالتهاب و پرشتاب و متأثر از اطلاعات و ابزار‌های ارتباطی نوین نیاز دانش آموزان به محیطی امن مملو از احترام متقابل و آرامش روانی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مدرسه نه تنها یک مکان آموزشی بلکه کانون امید همکاران عزیز و مأمن شکوفایی شخصیت و کشف استعداد‌های نهفته هر دانش آموز است.

با این تفاسیر ضرورت دارد کنشگران نظام آموزش و پرورش به ویژه عوامل آموزشی و اجرایی مدارس و دانش آموزان عزیز با درک صحیح موقعیت رسالت و مأموریت خویش از بروز هرگونه تنش و رفتار مخاطره آمیز که به مناسبات آموزشی تربیتی و سازمانی آسیب وارد نموده و با روح تعلیم و تربیت اسلامی و مبانی و اهداف مقدس نظام آموزش و پرورش ایران اسلامی سازگار نمی‌باشد و می‌تواند به آسیب‌های فردی و اجتماعی اعم از جسمی و روانی منتهی شود؛ به هر نحو ممکن احتراز نمایند. تحقق این هدف عالی مستلزم توجه همه جانبه به تمامی ابعاد تربیت از جمله رفتار‌های انسانی گفت‌و‌گو محور است.

بر اساس ماده ۸۱ آئین نامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، تنبیه بدنی دانش آموزان و سو رفتار با آنان به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، تکریم و حفظ شأن و جایگاه معلمان یک ضرورت بنیادین برای حفظ سرمایه‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت است؛ مدیران مدارس و رؤسای ادارات آموزش و پرورش نقش خط مقدم دفاع از کادر آموزشی را در شرایط خاص و بحرانی بر عهده دارند، لذا در صورت تعرض به همکاران فرهنگی و هرگونه توهین هتک حرمت ضرب و جرح نسبت به ایشان واحد‌های حقوقی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها، مناطق و نواحی مکلفند علاوه بر پیگیری فردی به موجب قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت، نسبت به ارائه خدمات حقوقی اقدام کنند.

منبع: وزارت آموزش و پرورش