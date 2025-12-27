رئیس‌جمهور آمریکا گفته است رهبر اوکراین «تا زمانی که من تأیید نکنم، چیزی در دست ندارد».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، نسبت به تازه‌ترین پیشنهاد صلح ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، برای پایان دادن به درگیری با مسکو ابراز تردید کرد و گفت پیشبرد هرگونه گفت‌و‌گو تنها با موافقت او امکان‌پذیر است.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که قرار است او روز یکشنبه در فلوریدا با زلنسکی دیدار و گفت‌و‌گو کند. زلنسکی اوایل همین هفته یک چارچوب ۲۰ ماده‌ای برای صلح ارائه کرده بود که شامل تثبیت خطوط مقدم نبرد در مناطق دونتسک، لوهانسک، زاپوروژیه و خرسون تحت کنترل روسیه، خروج مسکو از چند منطقه اوکراین، و تشکیل یک ارتش ۸۰۰ هزار نفری اوکراین با پشتیبانی اعضای ناتو می‌شود. این طرح همچنین پیش‌بینی می‌کند که آمریکا، ناتو و کشور‌های اروپایی، تضمین‌های امنیتی مشابه «ماده ۵» به کی‌یف ارائه دهند.

ترامپ در گفت‌وگویی با نشریه پولیتیکو در روز جمعه نشان داد عجله‌ای برای حمایت از خواسته‌های زلنسکی ندارد. او تأکید کرد: «او تا زمانی که من تأیید نکنم، چیزی ندارد؛ بنابراین باید ببینیم چه چیزی روی میز دارد.»

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در واکنش به ابتکار زلنسکی گفت: «این طرح — اگر اصلاً بتوان آن را طرح نامید — به‌طور اساسی با پیشنهاد ۲۷ ماده‌ای که طی هفته‌های گذشته با طرف آمریکایی روی آن کار می‌کردیم، متفاوت است.»

نسخه اولیه ۲۸ ماده‌ای که توسط آمریکا تدوین شده و در ماه نوامبر به رسانه‌ها درز کرد، بنا بر گزارش‌ها، از کی‌یف می‌خواست از بخش‌هایی از دونباس که هنوز تحت کنترل اوکراین است صرف‌نظر کند، متعهد شود به ناتو نپیوندد و شمار نیرو‌های مسلح خود را به ۶۰۰ هزار نفر کاهش دهد؛ همچنین تثبیت خطوط نبرد در مناطق خرسون و زاپوروژیه را در نظر داشت. مسکو اعلام کرده است که این پیشنهاد آمریکا می‌تواند مبنایی برای مذاکرات آینده باشد. در عین حال، حامیان اوکراین در اتحادیه اروپا نشان داده‌اند که با هرگونه امتیازدهی عمده از سوی کی‌یف مخالف‌اند.

روسیه تأکید دارد که دستیابی به یک توافق پایدار تنها در صورتی ممکن است که اوکراین واقعیت‌های جدید سرزمینی را به رسمیت بشناسد و به بی‌طرفی، خلع سلاح و «نازی‌زدایی» متعهد شود.

منبع: آرتی

