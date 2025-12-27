مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: بنا بر آمارها، ماهانه یک میلیون تن نهاده دامی در کشور مورد نیاز است که موجودی فعلی نهاده در بنادر بیش از این رقم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز جعفری با بیان اینکه ۱۰۰ درصد سهمیه ذرت و جو و ۵۰ درصد سهمیه کنجاله سویا مربوط به آذرماه توزیع شده است، افزود: هفته آینده کل سهمیه نهاده‌های دامی مربوط به دی ماه در سامانه بازارگاهبارگذاری می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اظهار داشت: تولیدکنندگانی که اقدام به جوجه‌ریزی کردند، کنجاله سویا مورد نیاز آنها تامین می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

وی تصریح کرد: بنابر آمار تا پایان سال سه میلیون تن نهاده مورد نیاز است که بیش از این میزان نهاده در مبادی موجود است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

جعفری از توزیع نهاده‌های دامی با نرخ مصوب خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلوگرم ذرت و جو ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان است که قیمت حمل به نرخ مصوب بر آن اضافه می‌ شود.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال برنامه‌ ای برای تغییر قیمت ارز نهاده‌ های دامی نداریم، افزود: بر این اساس نهاده‌ ها همچنان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

