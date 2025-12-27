باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوشی اوپو رینو ۱۵ اف‌اس دارای سیستم دوربین عقب سه‌گانه (۵۰+۸+۲ مگاپیکسل)، شامل یک لنز ماکرو و یک لنز فوق عریض است. این گوشی می‌تواند ویدیوی ۴ K را با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه ضبط کند و با فناوری هوش مصنوعی برای ثبت عکس‌ها و ویدیو‌های با کیفیت بالا بهبود یافته است. دوربین جلو دارای وضوح ۵۰ مگاپیکسل است.

طراحی آن متمایز است و ابعاد آن ۱۵۸.۲ در ۷۴.۹ در ۸.۱ میلی‌متر است و طبق استاندارد‌های IP۶۸/IP۶۹ در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است.

صفحه نمایش آن ۶.۵۷ اینچی AMOLED با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۳۷۲ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی تا ۱۴۰۰ نیت و تراکم پیکسلی تقریباً ۳۹۷ پیکسل در هر اینچ است.

این دستگاه اندروید ۱۶ را با رابط کاربری ColorOS ۱۶ اجرا می‌کند و از پردازنده کوالکام SM۶۴۵۰ اسنپدراگون نسل ۶، پردازنده گرافیکی آدرنو ۷۱۰، ۸/۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق کارت‌های microSDXC بهره می‌برد.

اوپو همچنین این گوشی را به دو اسلات نانو سیم کارت و eSIM برای اتصال تلفن همراه، یک پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و یک باتری ۶۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۸۰ واتی مجهز کرده است.

منبع: gsmarena