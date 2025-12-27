باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مجله علوم شیمیایی اشاره کرده است که یک مکانیسم جدید به نام جداسازی متوسط​​میتوکندریایی، فرآیندی است که در آن سلول‌ها بدون از دست دادن توانایی خود در تولید انرژی حیاتی، شروع به مصرف کالری بیشتری می‌کنند.

محققان توضیح دادند که میتوکندری در سلول‌ها، در شرایط عادی، مواد مغذی را به آدنوزین تری فسفات (ATP)، سوخت اصلی بدن، تبدیل می‌کند. با این حال، در طول فرآیند جداسازی، مقداری از انرژی به عنوان ATP ذخیره نمی‌شود، بلکه به صورت گرما پراکنده می‌شود و سلول را به سوزاندن چربی و سایر مواد بیشتر ترغیب می‌کند.

موادی که قبلاً شناخته شده بودند و باعث این اثر می‌شدند، سمی و خطرناک بودند، اما مطالعه جدید آنها نشان داد که ساختار شیمیایی این مواد را می‌توان اصلاح کرد تا اطمینان حاصل شود که این فرآیند به آرامی و به صورت کنترل شده رخ می‌دهد.

محققان مجموعه‌ای از اسید‌های چرب اصلاح‌شده را توسعه داده‌اند و کشف کرده‌اند که ترکیباتی با آرایش اتمی خاص در حلقه آروماتیک، تنفس سلولی را افزایش داده و تا حدی بار میتوکندری را کاهش می‌دهند، بدون اینکه تولید ATP را مختل کنند یا به سلول‌ها آسیب برسانند.

دانشمندان خاطرنشان کردند که یافته‌های آنها می‌تواند مبنای نظری برای توسعه دارو‌های نسل جدید باشد که می‌توانند به طور بالقوه برای درمان چاقی، اختلالات متابولیک و بیماری‌های مرتبط با سن مفید باشند، اما بدون خطرات مرتبط با روش‌های قدیمی‌تر درمان این مشکلات.

منبع: Lenta.ru