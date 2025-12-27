یک مطالعه پزشکی جدید، مکانیسمی را آشکار کرده است که به تسریع مصرف انرژی در سلول‌های بدن بدون ایجاد عوارض جانبی جدی کمک می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مجله علوم شیمیایی اشاره کرده است که یک مکانیسم جدید به نام جداسازی متوسط​​میتوکندریایی، فرآیندی است که در آن سلول‌ها بدون از دست دادن توانایی خود در تولید انرژی حیاتی، شروع به مصرف کالری بیشتری می‌کنند.

محققان توضیح دادند که میتوکندری در سلول‌ها، در شرایط عادی، مواد مغذی را به آدنوزین تری فسفات (ATP)، سوخت اصلی بدن، تبدیل می‌کند. با این حال، در طول فرآیند جداسازی، مقداری از انرژی به عنوان ATP ذخیره نمی‌شود، بلکه به صورت گرما پراکنده می‌شود و سلول را به سوزاندن چربی و سایر مواد بیشتر ترغیب می‌کند.

موادی که قبلاً شناخته شده بودند و باعث این اثر می‌شدند، سمی و خطرناک بودند، اما مطالعه جدید آنها نشان داد که ساختار شیمیایی این مواد را می‌توان اصلاح کرد تا اطمینان حاصل شود که این فرآیند به آرامی و به صورت کنترل شده رخ می‌دهد.  

محققان مجموعه‌ای از اسید‌های چرب اصلاح‌شده را توسعه داده‌اند و کشف کرده‌اند که ترکیباتی با آرایش اتمی خاص در حلقه آروماتیک، تنفس سلولی را افزایش داده و تا حدی بار میتوکندری را کاهش می‌دهند، بدون اینکه تولید ATP را مختل کنند یا به سلول‌ها آسیب برسانند.

دانشمندان خاطرنشان کردند که یافته‌های آنها می‌تواند مبنای نظری برای توسعه دارو‌های نسل جدید باشد که می‌توانند به طور بالقوه برای درمان چاقی، اختلالات متابولیک و بیماری‌های مرتبط با سن مفید باشند، اما بدون خطرات مرتبط با روش‌های قدیمی‌تر درمان این مشکلات.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: میتوکندری ، میتوکندری سلولی ، انرژی
خبرهای مرتبط
تنها قرص ضدپیری‌ دنیا ساخته شد
افزایش شیوع ام اس در پانزده سال اخیر در ایران
نقش میتوکندری در پیری انسان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماهواره‌های ایرانی چه مأموریتی بر عهده دارند؟
ویتامین‌های خاص در پیشگیری از ابتلا به سرطان چه نقشی دارند؟!
اوپو با یک گوشی جدید، حضور خود را در دنیای اندروید تثبیت کرد
مکانیسم جدیدی برای تسریع سوزاندن انرژی در بدن
راه‌اندازی پلتفرم هوشمند برای مدیریت مصرف گاز خانگی در شرایط ناترازی انرژی + فیلم
آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی
الگوی پیاده‌روی روزانه چگونه بر سلامت تأثیر می‌گذارد؟
کشف یک ساختار کیهانی عظیم که مانند یک ماشین سواری می‌چرخد!
شبیه‌سازی بی‌سابقه‌ای که نشان می‌دهد که سیاه‌چاله‌ها چگونه ماده را می‌بلعند و پس می‌زنند
تعداد بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان + فیلم
آخرین اخبار
راه‌اندازی پلتفرم هوشمند برای مدیریت مصرف گاز خانگی در شرایط ناترازی انرژی + فیلم
آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی
تولید داخلی داروی حیاتی اس‌ام‌ای؛ ایران دومین تولیدکننده جهان شد + فیلم
ماهواره‌های ایرانی چه مأموریتی بر عهده دارند؟
تعداد بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان + فیلم
الگوی پیاده‌روی روزانه چگونه بر سلامت تأثیر می‌گذارد؟
مکانیسم جدیدی برای تسریع سوزاندن انرژی در بدن
کشف یک ساختار کیهانی عظیم که مانند یک ماشین سواری می‌چرخد!
اوپو با یک گوشی جدید، حضور خود را در دنیای اندروید تثبیت کرد
شبیه‌سازی بی‌سابقه‌ای که نشان می‌دهد که سیاه‌چاله‌ها چگونه ماده را می‌بلعند و پس می‌زنند
ویتامین‌های خاص در پیشگیری از ابتلا به سرطان چه نقشی دارند؟!
مناسب‌ترین خوردنی فصل سرما + فیلم
برنامه گوگل برای تغییر سیاست سختگیرانه خود در مورد آدرس‌های جیمیل
چالش‌های مزمن آموزش‌وپرورش از ثبت‌نام مدارس تا امتحانات
ممنوعیت استفاده از رنگ مو در بارداری + فیلم
وجود فلزات مضر در محصولات آرایشی غیرمجاز؛ نظارت بر بازار تشدید شد
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به‌عنوان مرجعی فرادستگاهی به صنعت فولاد ورود کند
ابلاغ بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس
۶۰ درصد از افراد چاقی یا اضافه وزن دارند/ غذا‌های اسیدی منجر به چاقی می‌شوند
عرضه دستاورد ۶۰ شرکت دانش‌بنیان در چهارمین نمایشگاه حوزه هوش مصنوعی
هشدار سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف اسپیرولینا
تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی یازدهمی‌ها در کنکور ۱۴۰۵