باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تداوم روند رو به رشد اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده در کشور خبر داد و گفت:از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۷۴ هزار دستگاه خودرو در مراکز اسقاط کشور اسقاط شده است و به طور متوسط روزانه حدود ۸۸۰ دستگاه خودرو در کشور از رده خارج میشود.
وی افزود: با توجه به حدود چهار ماه باقیمانده تا پایان سال و در نظر گرفتن نزدیک به ۱۰۰ روز کاری، پیشبینی میشود با حفظ همین روند، تعداد خودروهای اسقاطشده تا پایان سال به حدود ۲۵۰ هزار دستگاه برسد که این عدد در برنامههای وزارت صمت برای سال ۱۴۰۴ هدفگذاری شده است.
مقیمی با اشاره به اصلاح آییننامه اسقاط خودرو اظهار داشت: آییننامه فعلی که مصوبه هیئت محترم وزیران است، بر اساس شرایط و مفروضات گذشته تدوین شده و با توجه به تغییر شرایط محیطی و اجرایی، با اخذ نظر تمامی ذینفعان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و هماکنون در مراحل نهایی اخذ اصلاحیه از هیئت وزیران قرار دارد. با ابلاغ این مصوبه، قطعاً سرعت اجرای فرآیند اسقاط و نوسازی افزایش خواهد یافت و حتی امکان عبور از سقف پیشبینیشده نیز وجود دارد
معاون وزیر صمت با مقایسه عملکرد امسال با سال گذشته گفت: در حوزه جایگزینی خودروهای نو به جای خودروهای فرسوده، عملکرد امسال جهش قابل توجهی داشته است؛ بهطوریکه در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ هزار دستگاه جایگزین شده بود، اما امسال این عدد چندین برابر افزایش یافته است. این رشد علاوه بر خودروهای سواری، در بخش موتورسیکلتها نیز مشاهده میشود.
وی درباره نوسازی ناوگان حملونقل عمومی تصریح کرد: در بخش تاکسیها، تسهیلات نوسازی پرداخت میشود و برنامههای حمایتی در حال اجراست. همچنین نوسازی اتوبوسها بهویژه اتوبوسهای بینشهری در دستور کار قرار دارد و برنامهریزیها به گونهای انجام شده که در ماههای پایانی سال، شاهد اقدامات مؤثر در جایگزینی این ناوگان باشیم؛ موضوعی که از دغدغههای جدی کشور به شمار میرود.
مقیمی در پایان با تأکید بر محدودیت منابع مالی خاطرنشان کرد: منابع موجود محدود است اما نیازها گستردهاند، به همین دلیل تلاش میکنیم این تسهیلات در بخشهایی متمرکز شود که بیشترین اثر را بر سلامت مردم و اقتصاد جامعه دارد. از جمله این موارد میتوان به تاکسیهای برقی، تاکسیهای دوگانهسوز، موتورسیکلتها و اتوبوسهااشاره کرد که بخشی از منابع نوسازی ناوگان به آنها اختصاص یافته و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.