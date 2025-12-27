معاون وزیر صمت گفت: به طور متوسط روزانه حدود ۸۸۰ دستگاه خودرو در کشور از رده خارج می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تداوم روند رو به رشد اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده در کشور خبر داد و گفت:از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۷۴ هزار دستگاه خودرو در مراکز اسقاط کشور اسقاط شده است و به طور متوسط روزانه حدود ۸۸۰ دستگاه خودرو در کشور از رده خارج می‌شود.

وی افزود: با توجه به حدود چهار ماه باقی‌مانده تا پایان سال و در نظر گرفتن نزدیک به ۱۰۰ روز کاری، پیش‌بینی می‌شود با حفظ همین روند، تعداد خودروهای اسقاط‌شده تا پایان سال به حدود ۲۵۰ هزار دستگاه برسد که این عدد در برنامه‌های وزارت صمت برای سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است.

مقیمی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه اسقاط خودرو اظهار داشت: آیین‌نامه فعلی که مصوبه هیئت محترم وزیران است، بر اساس شرایط و مفروضات گذشته تدوین شده و با توجه به تغییر شرایط محیطی و اجرایی، با اخذ نظر تمامی ذی‌نفعان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و هم‌اکنون در مراحل نهایی اخذ اصلاحیه از هیئت وزیران قرار دارد. با ابلاغ این مصوبه، قطعاً سرعت اجرای فرآیند اسقاط و نوسازی افزایش خواهد یافت و حتی امکان عبور از سقف پیش‌بینی‌شده نیز وجود دارد

معاون وزیر صمت با مقایسه عملکرد امسال با سال گذشته گفت: در حوزه جایگزینی خودروهای نو به جای خودروهای فرسوده، عملکرد امسال جهش قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ هزار دستگاه جایگزین شده بود، اما امسال این عدد چندین برابر افزایش یافته است. این رشد علاوه بر خودروهای سواری، در بخش موتورسیکلت‌ها نیز مشاهده می‌شود.

وی درباره نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: در بخش تاکسی‌ها، تسهیلات نوسازی پرداخت می‌شود و برنامه‌های حمایتی در حال اجراست. همچنین نوسازی اتوبوس‌ها به‌ویژه اتوبوس‌های بین‌شهری در دستور کار قرار دارد و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که در ماه‌های پایانی سال، شاهد اقدامات مؤثر در جایگزینی این ناوگان باشیم؛ موضوعی که از دغدغه‌های جدی کشور به شمار می‌رود.

مقیمی در پایان با تأکید بر محدودیت منابع مالی خاطرنشان کرد: منابع موجود محدود است اما نیازها گسترده‌اند، به همین دلیل تلاش می‌کنیم این تسهیلات در بخش‌هایی متمرکز شود که بیشترین اثر را بر سلامت مردم و اقتصاد جامعه دارد. از جمله این موارد می‌توان به تاکسی‌های برقی، تاکسی‌های دوگانه‌سوز، موتورسیکلت‌ها و اتوبوس‌هااشاره کرد که بخشی از منابع نوسازی ناوگان به آن‌ها اختصاص یافته و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: نوسازی ناوگان ، خودروی فرسوده
خبرهای مرتبط
استخراج ۲۱۵ هزار تن فولاد و آلومینیوم از زباله‌های خودرویی
شرط جدید واردات خودرو‌های سنگین اعلام شد
هشدار ستاد نوسازی ناوگان به دارندگان خودرو‌های فرسوده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش محسوس دمای هوا در کشور از اواسط هفته
چگونه ترید را شروع کنیم؟ بهترین مسیر آموزشی چیست؟
۵۰ هزارتن پنبه تا پایان سال وارد می‌شود
روزانه ۸۸۰ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شوند/ نوسازی ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال+ فیلم
ثبت نام ۲۵ هزار راکب موتور در طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده/ قیمت گواهی اسقاط موتور سیکلت‌ اعلام شد
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در کشور از اواسط هفته
۵۰ هزارتن پنبه تا پایان سال وارد می‌شود
چگونه ترید را شروع کنیم؟ بهترین مسیر آموزشی چیست؟
روزانه ۸۸۰ دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شوند/ نوسازی ۲۵۰ هزار دستگاه تا پایان سال+ فیلم
ثبت نام ۲۵ هزار راکب موتور در طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده/ قیمت گواهی اسقاط موتور سیکلت‌ اعلام شد
۱۴ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد
سرانه مصرف شیشه در واحد‌های مسکونی کشور به ۱۵ کیلو رسید/ صادرات ۴۵ درصدی شیشه به کشور‌های همسایه
سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند/ افزایش ۱۰ درصدی تصادفات جاده‌ای در کشور+ فیلم
افزایش ۵۰ درصدی تصادفات راکبان موتورسیکلت در سال گذشته
۱۱ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور داریم+ فیلم
چرا قیمت ویزای دبی کاهش یافته است؟
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ دی ماه
نهاده دامی مورد نیاز کشور تا پایان سال تامین است
تعدیل بازار زمین از طریق اجرای ماده ۵۰
۴۳.۶ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد
نرخ میوه شب عید افزایش نمی‌یابد
بهبود کیفیت هوای کلان‌شهر‌ها با توسعه قطار‌های حومه‌ای
تورم سالانه آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۲ درصد رسید
حوضه‌های خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه ارومیه بیشترین بارش را دارند
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیر‌ها در یکسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ دی ماه ۱۴۰۴
ضرورت انسجام بخشی به سیاست‌های حوزه تجدیدپذیر
امکان پیش بینی و هزینه قبض گاز فراهم شد
همگرایی از مهم‌ترین ملزومات تنظیم‌گری مدیریت منابع آب است
اقبال به بازار سرمایه/ ترزیق نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام
رشد ۳۸ درصدی تولید ال‌پی‌جی
گردش مالی فراتر از درآمد‌های اظهارشده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک است
کیفیت آب شرب اردکان در شرایط نرمال قرار دارد+ فیلم
۶۵۰ روستای استان یزد تحت پوشش آبرسانی+ فیلم
صنایع استان یزد از آب انتقالی استفاده نمی‌کنند/ جزئیات پیشرفت پروژه‌های آبی استان