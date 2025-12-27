سپاهان با پیروزی مقابل چادرملو در هفته پانزدهم با یک بازی کمتر قهرمان نیم فصل لیگ برتر فوتبال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت‌پور - تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۷ در ورزشگاه خانگی‌اش نقش جهان میزبان چادرملو اردکان بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم موج حملات سپاهان برای رسیدن به گل افزایش یافت، اما بازیکنان سپاهان از فرصت‌های ایجاد شده استفاده نکردند و در حالی که تصور می‌شد که بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد انزو کریولی در دقیقه ۴ +۹۰ روی ریباند موفق شد دروازه چادرملو را باز کند و در نهایت بازی با برتری یک گله سپاهان به پایان رسید.

سپاهان با این پیروزی ۳۰ امتیازی شد و با پشت سر گذاشتن پرسپولیس ۲۸ امتیازی به صدر جدول لیگ برتر رسید و با یک بازی کمتر قهرمان نیم فصل لیگ برتر شد.

زردپوشان یک بازی معوقه مقابل استقلال نیز پیش رو دارند و در صورت پیروزی در این دیدار که در اصفهان برگزار می‌شود می‌توانند فاصله‌شان را با رقبا افزایش دهند.

چادرملو نیز با ۲۴ امتیاز در رده سوم قرار دارد.

تبادل نظر
