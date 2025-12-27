تیم فوتبال آرسنال در هفته هجدهم لیگ برتر انگلیس برابر برایتون به پیروزی رسید تا دوباره به صدر جدول برگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته هجدهم لیگ برتر انگلیس با برگزاری ۵ دیدار همزمان از ساعت ۱۸:۳۰ پیگیری شد.

در این رقابت‌ها، آرسنال با نتیجه ۲ بر یک برایتون را شکست داد و پس از صدرنشینی چند ساعته سیتی دوباره به صدر جدول برگشت.

مارتین اودگارد در دقیقه ۱۴ و جئورجینیو روتر (گل به خودی) در دقیقه ۵۲ برای آرسنال در این دیدار گلزنی کردند. توپچی‌ها با این برد ۴۲ امتیازی شدند و در صدر جدول قرار گرفتند.

در دیگر بازی همزمان، لیورپول در خانه موفق شد برابر ولورهمپتون با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسد.

رایان گراونبرخ در دقیقه ۴۱ و فلورین ویرتز در دقیقه ۴۲ گلزنان لیورپول در این مسابقه بودند. لیورپول به نظر می‌رسد با کسب سومین برد متوالی از بحران اول فصل فاصله گرفته است. شاگردان ارنه اشلوت با این برد، ۳۲ امتیازی شدند و به رده چهارم صعود کردند.

در سایر بازی‌های همزمان، فولام با یک گل برابر وستهم پیروز شد، برنلی و اورتون به تساوی بدون گل رسیدند و برنتفورد ۴ بر یک بورنموث را پیش رو برداشت.

در ادامه بازی‌های هفته هجدهم، در یک دیدار حساس، از ساعت ۲۱، چلسی میزبان استون‌ویلا است.

منبع: ایرنا