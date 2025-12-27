فرمانده نیروی دریایی ارتش به همکاری‌های دریایی ایران، چین و روسیه پرداخت و گفت: این تمرینات وارد عملیات گرم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌و‌گو با رادیو گفت‌و‌گو با تشریح آخرین تحولات رزمایش‌های بین‌المللی و مرکب دریایی، از گسترش همکاری‌های دریایی ایران با کشور‌های مختلف و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی خبر داد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به برگزاری یک رزمایش مرکب دریایی در آینده نزدیک گفت: این رزمایش با مشارکت چند کشور عضو و به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار می‌شود و ناوگروه ۱۰۳ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مسیر اعزام به محل رزمایش قرار دارد.

وی افزود: یگان‌های شرکت‌کننده حدود یک هفته تا ده روز در منطقه مستقر خواهند بود و تمرینات پیش‌بینی‌شده در اقیانوس انجام می‌شود که فرصت بسیار مناسبی برای ارتقای توان عملیاتی و هماهنگی دریایی به شمار می‌آید.

امیر دریادار ایرانی همچنین با اشاره به رزمایش‌های مرکب دریایی ایران، چین و روسیه که طی سال‌های اخیر به میزبانی نیروی دریایی ارتش در سواحل جنوبی کشور برگزار شده است، اظهار داشت: محور اصلی این رزمایش‌ها تأمین امنیت دریانوردی، حفاظت از خطوط کشتیرانی و اجرای گشت‌های مشترک دریایی است. به گفته وی، این رزمایش سه‌جانبه از سال گذشته با توافق کشور‌های شرکت‌کننده، پذیرای حضور ناظران و مشارکت کشور‌های دیگر نیز شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: سال گذشته شش کشور به‌عنوان ناظر در این رزمایش حضور داشتند و پیش‌بینی می‌شود امسال حداقل ۱۲ کشور در قالب ناظر مشارکت داشته باشند.

وی افزود: در دوره‌های گذشته کشور‌های منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، آذربایجان و قزاقستان حضور داشتند و امسال نیز کشور‌هایی مانند اندونزی به جمع شرکت‌کنندگان اضافه می‌شوند که نشان‌دهنده ارتقای سطح و اعتبار این رزمایش است.

امیر دریادار ایرانی با اشاره به ارتقای کیفی تمرینات رزمایشی گفت: تمرین‌ها که پیش‌تر عمدتاً در حوزه امداد و نجات، ایمنی شناور‌ها و عملیات‌های دریایی بود، اکنون به سطح بالاتری رسیده و تمرینات عملیاتی پیشرفته‌تر موسوم به «تمرینات گرم» نیز در برنامه قرار گرفته است.

وی یکی از دستاورد‌های مهم این رزمایش‌ها را ایجاد «زبان مشترک عملیاتی» دانست و گفت: این ابتکار به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران تدوین شده و بر اساس آن، یگان‌های چندملیتی می‌توانند به‌صورت کاملاً مشترک عملیات انجام دهند؛ به‌گونه‌ای که نیرو‌هایی از کشور‌های مختلف، با وجود تفاوت زبان مادری، در یک مأموریت واحد هماهنگ عمل می‌کنند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، رزمایش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را ابزاری مهم برای تقویت همکاری‌های دریایی و دیپلماسی دفاعی دانست و افزود: این رزمایش‌ها علاوه بر نمایش پرچم و توان دفاعی کشور، حامل پیام‌های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی هستند و زمینه‌ساز توسعه تعاملات در حوزه اقتصاد دریا، گردشگری و همکاری‌های صنعتی و آموزشی می‌شوند.

وی تأکید کرد: حضور یگان‌های نظامی کشور‌ها در بنادر یکدیگر، اعتماد متقابل را افزایش می‌دهد و بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و دریامحور فراهم می‌کند. همچنین این تعاملات موجب افزایش امنیت دریایی و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود.

امیر دریادار شهرام ایرانی در پایان با بیان اینکه این همکاری‌ها پشتوانه‌ای عملیاتی برای نیروی دریایی ارتش در آب‌های دوردست به شمار می‌رود، گفت: دستاورد‌های این رزمایش‌ها، چه در حوزه دفاعی و چه غیر دفاعی، بسیار گسترده و تأثیرگذار است و نقش مهمی در توسعه نیروی دریایی و تأمین پایدار امنیت دریایی ایفا می‌کند.

