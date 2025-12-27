جواد خیابانی پیشنهادی را برای موفقیت استون ویلا و همچنین سیتی ارائه کرد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0648\u0627\u062f \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0644\u0630\u062a \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u06af\u0631 \u067e\u067e \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0633\u06cc\u062a\u06cc \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc\u062f \u0648 \u0628\u062c\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0646 \u0648\u06cc\u0644\u0627 \u0628\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u0645\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u062c\u0627\u06cc \u067e\u067e \u060c \u0642\u0637\u0639\u0627 \u0627\u0645\u0631\u06cc \u0645\u0648\u0641\u0642\u200c\u062a\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f.\n