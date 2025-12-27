گروه آنالیز باشگاه پرسپولیس اسامی ۵۰ بازیکن شاخص را در اختیار اوسمار گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مدیران باشگاه پرسپولیس با پایان مسابقات نیم فصل اول به دنبال جذب چند بازیکن شاخص برای تقویت تیم خود در نیم فصل دوم هستند تا در کورس قهرمانی با رقبای خود باقی بمانند.

در حالی که گفته می‌شد اوسمار بعد از پایان بازی‌های نیم فصل اول، لیست ورودی و خروجی را به باشگاه تحویل می‌دهد تا مدیریت باشگاه اقدامات لازم را برای جذب بازیکنان انجام بدهد، اما سرخپوشان طرح و برنامه جدیدی برای جذب بازیکن دارند.

یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس که نخواست نامش فاش شود درباره این مطلب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: لیست نقل و انتقالات تیم پرسپولیس فقط یک لیست نیست که اوسمار به باشگاه بدهد. همچنین این مربی یک لیست کامل ورودی و خروجی نمی‌دهد و تیم‌های آنالیز و فنی در حال انجام کار‌ها برای جذب بازیکن هستند. گروه آنالیز باشگاه پرسپولیس حدود ۵۰ بازیکن برای پیوستن به تیم در نظر گرفتند که اسامی آنها را به اوسمار می‌دهند تا نفرات مدنظرش را انتخاب کند. زمانی که تکلیف ورودی و خروجی‌ها مشخص شدند، ما کار‌های جذب و انتقال بازیکنان را انجام می‌دهیم و هر بازیکنی نهایی شد اعلام می‌کنیم.

تیم فوتبال پرسپولیس ببا پایان‌یافتن نیم‌فصل اول مسابقات لیگ برتر برای پرسپولیس، مسئولان این باشگاه به دنبال این هستند تا با جذب چند بازیکن باکیفیت زمینه را برای تقویت این تیم در نیم‌فصل دوم فراهم کنند.

در همین رابطه گروه آنالیز باشگاه پرسپولیس حدود ۵۰ بازیکن را برای پیوستن به این تیم در نیم‌فصل دوم در نظر گرفتند که قرار است این اسامی در اختیار اسمار ویرا سرمربی این تیم قرار بگیرد تا او نظر خود را در خصوص این بازیکنان اعلام کند.

باشگاه پرسپولیس به دنبال این است تا در نقل‌وانتقالات زمستانی حداقل ۴ بازیکن را در پست‌های مختلف جذب کند و این در حالی است که این تیم تنها دو جای خالی در لیست بزرگسالان خود دارد که برای جذب بازیکنان بیشتر، باید نام چند بازیکن در لیست مازاد قرار بگیرد.