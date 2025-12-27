وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر آغاز «گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی» از تغییر رویکرد مدرسه‌سازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه بر ضرورت تمرکز بر مسائل کلیدی آموزش‌وپرورش تأکید کرد و گفت: امروز آموزش‌وپرورش در شرایطی قرار دارد که علی‌رغم محدودیت‌های اقتصادی کشور، همچنان در اولویت دولت قرار گرفته است.

وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه ارتقای رتبه بندی معلمان پس از ماه‌ها پیگیری، این اتفاق را گامی بزرگ در مسیر بهبود وضعیت معیشتی و انگیزشی معلمان دانست و از همه دست‌اندرکاران این فرآیند قدردانی کرد.

کاظمی با تأکید بر شرایط اقتصادی کشور افزود: همه مدیران موظف‌اند حداکثر صرفه‌جویی را در دستور کار قرار دهند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: برگزاری همایش‌های پرهزینه و اقامت در هتل‌ها ممنوع است و استفاده از خانه‌های معلم و کاهش هزینه‌ها یک ضرورت قطعی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی خبر داد و گفت: در این مرحله محور اصلی کار، هیئت‌امنایی شدن پروژه‌های مدرسه‌سازی و افزایش نقش مدیران آموزش‌وپرورش مناطق است.

به گفته وزیر آموزش‌وپرورش، در گام دوم، مسئولیت اصلی پروژه‌ها بر عهده مدیران مناطق خواهد بود. همچنین برای هر استان «معین»‌هایی جهت هدایت، آموزش و نظارت تعیین شده‌اند.

به گفته کاظمی نظام دقیق رصد و پایش ستادی، منطقه‌ای و نقطه‌ای اجرا خواهد شد و اقدامات تشویقی و تجلیل از خیرین و فعالان مدرسه‌سازی گسترش می‌یابد.

وزیر آموزش و پرورش بر ممنوعیت برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت بدون مجوز رسمی تأکید کرد و گفت: هیچ فرد یا نهادی خارج از ساختار آموزش‌وپرورش حق برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان بدون هماهنگی و مجوز قانونی را ندارد.

وی در ادامه با تبریک مجدد افتخارآفرینی‌های دانش‌آموزان ورزشکار کشور در مسابقات جهانی والیبال، دستور پرداخت سریع پاداش قهرمانی به دانش‌آموزان را داد.

کاظمی اظهار کرد: هدف نهایی ما این است که تا مهر ۱۴۰۵ بخش عمده‌ای از مشکلات فضا، تجهیزات و کیفیت آموزشی مدارس کشور برطرف شود.

برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش ، عدالت آموزشی
خبرهای مرتبط
کاظمی: توزیع شیر در مدارس ابتدایی تهران انجام شده است
چالش‌های مزمن آموزش‌وپرورش از ثبت‌نام مدارس تا امتحانات
نقش راهبردی گزینش در صیانت از حریم معلمی و امنیت فرهنگی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وجود فلزات مضر در محصولات آرایشی غیرمجاز؛ نظارت بر بازار تشدید شد
ماهواره‌های ایرانی چه مأموریتی بر عهده دارند؟
ویتامین‌های خاص در پیشگیری از ابتلا به سرطان چه نقشی دارند؟!
اوپو با یک گوشی جدید، حضور خود را در دنیای اندروید تثبیت کرد
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به‌عنوان مرجعی فرادستگاهی به صنعت فولاد ورود کند
مکانیسم جدیدی برای تسریع سوزاندن انرژی در بدن
ممنوعیت استفاده از رنگ مو در بارداری + فیلم
چالش‌های مزمن آموزش‌وپرورش از ثبت‌نام مدارس تا امتحانات
الگوی پیاده‌روی روزانه چگونه بر سلامت تأثیر می‌گذارد؟
مناسب‌ترین خوردنی فصل سرما + فیلم
آخرین اخبار
راه‌اندازی پلتفرم هوشمند برای مدیریت مصرف گاز خانگی در شرایط ناترازی انرژی + فیلم
آغاز گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی
تولید داخلی داروی حیاتی اس‌ام‌ای؛ ایران دومین تولیدکننده جهان شد + فیلم
ماهواره‌های ایرانی چه مأموریتی بر عهده دارند؟
تعداد بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان + فیلم
الگوی پیاده‌روی روزانه چگونه بر سلامت تأثیر می‌گذارد؟
مکانیسم جدیدی برای تسریع سوزاندن انرژی در بدن
کشف یک ساختار کیهانی عظیم که مانند یک ماشین سواری می‌چرخد!
اوپو با یک گوشی جدید، حضور خود را در دنیای اندروید تثبیت کرد
شبیه‌سازی بی‌سابقه‌ای که نشان می‌دهد که سیاه‌چاله‌ها چگونه ماده را می‌بلعند و پس می‌زنند
ویتامین‌های خاص در پیشگیری از ابتلا به سرطان چه نقشی دارند؟!
مناسب‌ترین خوردنی فصل سرما + فیلم
برنامه گوگل برای تغییر سیاست سختگیرانه خود در مورد آدرس‌های جیمیل
چالش‌های مزمن آموزش‌وپرورش از ثبت‌نام مدارس تا امتحانات
ممنوعیت استفاده از رنگ مو در بارداری + فیلم
وجود فلزات مضر در محصولات آرایشی غیرمجاز؛ نظارت بر بازار تشدید شد
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به‌عنوان مرجعی فرادستگاهی به صنعت فولاد ورود کند
ابلاغ بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی در مدارس
۶۰ درصد از افراد چاقی یا اضافه وزن دارند/ غذا‌های اسیدی منجر به چاقی می‌شوند
عرضه دستاورد ۶۰ شرکت دانش‌بنیان در چهارمین نمایشگاه حوزه هوش مصنوعی
هشدار سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف اسپیرولینا
تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی یازدهمی‌ها در کنکور ۱۴۰۵