\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0647\u0627\u062c\u0645 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0645\u063a\u0644\u0648\u0628 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f\u060c \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u0631\u060c \u062d\u0631\u0627\u062c \u0645\u0648\u0644\u0627\u0646\u0627 \u0648 \u0641\u0631\u0635\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646\u00a0\u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n