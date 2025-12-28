روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای به نشست سالانه اتّحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا و درگذشت بهرام بیضایی پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تهاجم آمریکا مغلوب جوانان ایران شد، درگذشت کارگردان شهیر، حراج مولانا و فرصتی برای پزشکیان از عناوین روزنامه‌های امروز است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۰۷ دی ۱۴۰۴
سخنی با آقای شهرام ناظری آرامگاه حافظ وسعدی وخیام وبوعلی سینا وشهریار و...درایران است نه درقونیه ترکیه چگونه است دولت اهل سنت ترکیه به مولانا وآرامگاهش چنین حرمت میگذارد ولی مقابر اهل البیت را دربقیع تخریب می‌کنند هم مسلکان سنی مذهب مردم ترکیه این تناقض را شما حل کنید که چگونه است صاحبان رسالت حق مقابلشان تخریب ولی یک مورد شاعر بزرگ ایرانی را تجلیل می‌کنند. آقای ناظر مردم ایران حرمت شاعران را درطول تاریخ حفظ کرده ومولانا یکی ازآن گوهران نایاب ادب فارسی است .لطفا" درتحقیر فرهنگی کشورتان اگر خودرا ایرانی میدانید نکوشید.ترکیه هنوز رسم الخط خودرا اززبان لاتین قرض گرفته نه ادبیات غنی اسلامی وایرانی وحتی ترکی پس مواظب باشید بیراهه نرویداین ره که میروید ترکستان است .
شهرام ناظری درست گفته عین واقعیته مولانا هماز دست میدادیم مثل خیلی چیزا دیگه که از بین رفت
افزایش حقوق پلکانی معکوس تا سقف ۴۳ درصد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و بحرین
دیدار با عراقچی و آغاز به کار سفرای جدید لبنان، قرقیزستان و آلمان در تهران
دیدار دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با وزیر امور خارجه
مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها در دولت جایی ندارد
قالیباف انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق را تبریک گفت
آخرین اخبار
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی ابلاغ شد
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شد
تاکید پزشکیان بر پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در دولت
سپاه پاسداران: آینده قطعا از آن مقاومت است
تغییرات لایحه بودجه؛ تخصیص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی
پزشکیان: تضعیف داخلی در شرایط فشار بیرونی، به کشور آسیب جدی می‌زند
بیانیه مجلس: اموال مقامات قوای مقننه و قضاییه شفاف شود
مهاجرانی: دولت افزایش حقوق کارکنان را به نظر مجلس نزدیک می‌کند/ اعتراضات را به رسمیت می‌شناسیم
سردار وحیدی: امروز سپاه مثل همیشه در اوج می‌درخشد
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اقامه می‌شود
سردار وحیدی به جانشینی فرمانده کل سپاه منصوب شد
سخنگوی دولت: همتی با نظر خبرگان بانکی رئیس بانک مرکزی شد
نیکزاد: جلسات علنی هفته آینده مجلس از دوشنبه آغاز می‌شود
کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند‌ها تصویب شد
عراقچی: تهدید‌های ترامپ علیه ایران نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است
قالیباف: دیدن فرصت‌ها از دل تهدید‌ها مهمترین ویژگی حاج قاسم بود
