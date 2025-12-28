یکی از دستورکارهای امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوپنجاه‌وچهارمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۷ دی) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور 

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری

افزایش حقوق پلکانی معکوس تا سقف ۴۳ درصد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و بحرین
دیدار با عراقچی و آغاز به کار سفرای جدید لبنان، قرقیزستان و آلمان در تهران
دیدار دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با وزیر امور خارجه
مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها در دولت جایی ندارد
قالیباف انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق را تبریک گفت
