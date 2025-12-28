یوونتوس با پیروزی ۲-۰ برابر پیزا به رکورد ۴ برد پیاپی رسید تا از بحران فاصله بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یوونتوسِ لوچانو اسپالتی که پس از شکست دادن بولونیا و رم فصلش را زنده کرد، با وجود نمایشی نه‌چندان مقتدرانه در خانۀ پیزا به پیروزی ۲ گله رسید تا به سومین برد پیاپی در سری آ دست پیدا کند.

پیزا با وجود یک نمایش دفاعی مستحکم، زدن ضدحملات خطرناک و ۲ بار لرزاندن تیر دروازه یوونتوس، در دقایق پایانی تسلیم شد و پیر کالولوی پیش‌تاخته در دقیقه ۷۳ توانست یوونتوس را پیش بیندازد. در وقت‌های تلف شده بازی هم یووه با یک ضدحمله کار را تمام کرد و کنان ییلدیز پس از اینکه میرتی و دیوید نتونستند ضربه آخر را بزنند، توپ را در مقابل دروازه خالی به راحتی به تور دروازه چسباند تا چند دقیقه زودتر کار برای شاگردان آلبرتو جیلاردینو تمام شود. از نکات جالب این مسابقه، حضور پسر جی جی بوفون در ترکیب پیزا و مقابل تیم سابق پدرش بود.

بانوی پیر با این پیروزی ۱۷ امتیازی شد و با قرارگرفتن در رتبه سوم جدول، به یک امتیازی اینتر صدرنشین رسید. البته یووه دو بازی بیشتر نسبت به اینتر، میلان و ناپولی، سایر مدعیان قهرمانی این فصل دارد. میلانی که امروز به مصاف هلاس ورونا می‌رود، ناپولی مقابل کرمونسه قرار می‌گیرد و در یک بازی حساس هم امشب اینتر مهمان آتالانتاست. دیگر بازی امشب سری آ بین بولونیا و ساسولو برگزار می‌شود.

اما در سایر بازی‌های دیشب سری آ، مصاف اودینزه و لاتسیو با تساوی یک – یک به پایان رسید، تورینو دو بر یک از کالیاری شکست خورد، کومو با سه گل میزبانش لچه را در هم کوبید و فیورنتینای قعرنشین که هفته گذشته اولین برد فصلش را کسب کرده بود، دوباره به روند باخت برگشت و با یک گل از پارما شکست خورد.

برچسب ها: یوونتوس ، سری آ ایتالیا ، برج پیزا
خبرهای مرتبط
سری آ ایتالیا؛
پیروزی لحظه آخری آتالانتا مقابل شاگردان دروسی/ فیورنتینا بعد از ۷ ماه بالاخره برد
سری آ ایتالیا؛
بولونیا ۰ - ۱ یوونتوس/ بانوی پیر به مدعیان نزدیک شد+ فیلم
سری آ ایتالیا؛
یوونتوس ۲ - ۱ رم/ اسپالتی، یوونتوس رو بیدار کرد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
