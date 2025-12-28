باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور گفت: در سال جاری از لحاظ تدوین بودجه از سال‌هایی بود که تفاوت جدی با سایر سال‌ها داشت و عظیم‌ترین خشکسالی نیم قرن اخیر را پشت سر گذاشتیم و قیمت نفت در بازر‌های جهانی کاهش شدید داشت همچنین منابع حاصل از صادرات نفت تقلیل یافت و دشمنان تحریم‌های خود را افزایش دادند و سعی کردند هزینه‌های بیشتری را از لحاظ اقتصادی به ما تحمیل کنند.

پزشکیان اظهار کرد: در سال جاری جنگی بزرگ با شرورترین رژیم و استکبار جهانی به ما تحمیل شد که همه این‌ها را با لطف الهی، انسجام و همراهی مردم و ایثار نظامیان، وفاق مردم و رهبری داهیانه رهبر انقلاب پشت سر گذاشتیم و کشور به‌رغم اینکه با طوفان‌های مکرر روبه‌رو شد، اما همه را پشت سر گذاشت.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: برای سال آینده قانون بودجه با قوانین سال‌های گذشته تفاوت‌های جدی پیدا کرده است و ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شد همچنین بودجه یک مرحله‌ای شد و قانون الحاق سه که به تصویب نمایندگان رسید الزامات جدیدی را برای تدوین بودجه تعریف کرد و مقرر شد بودجه بدون احکام و تبصره‌ها به مجلس تقدیم شود، زمان تقدیم لایحه بودجه تغییر کرد، واحد پولی کشور تغییر کرد و چهار صفر از آن حذف شد و لایحه بودجه نیز بر اساس آن تغییر کرده است.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه همه این عوامل دشواری تنظیم بودجه سال آینده را نسبت به بودجه سال‌های قبل بیشتر کرد، اظهار کرد: دولت سعی کرد در تدوین و تنظیم لایحه بودجه خود را با تمام مقتضیات قانونی جدید منطبق کند و بودجه را دقیقا در موعد مقرر تدوین و تقدیم مجلس محترم کند تا در امور جاری کشور وقفه ایجاد نشود و امیدوارم نمایندگان با توجه به این حساسیت‌ها با رای به کلیات و تصویب به موقع قانون بودجه کمک کنند کشور امور خود را با نظم و قانون پیش ببرد.

پزشکیان با بیان اینکه این لایحه درحالی تنظیم و به مجلس محترم ارائه شده است که دولت سعی کرده بنا بر شرایط کشور موارد مهمی را مورد اولویت قرار دهد، گفت: توجه به جلوگیری از تورم را از اولویت‌های مهم دولت در تدوین و تنظیم لایحه بودجه است چون تورم در کشور ناشی از کسری بودجه دولت و بی‌نظمی بانک‌هاست دولت در کنار تلاش برای نظم دهی به بانک‌ها در این لایحه تلاش کرد در سال آینده کسری بودجه نداشته باشد.

رئیس جمهور بیان کرد: به‌رغم تورم بالا دولت فقط دو درصد بودجه خود را افزایش داده است، در این زمینه بسیاری از هزینه‌های دستگاه‌ها را کم کردیم تعدادی از ردیف‌های اعتباری غیرضروری را حذف کردیم و از این به بعد فقط بر پایه بودجه ریزی عملیاتی به آنان بودجه اختصاص داده می‌شود دستگاه‌ها باید بگویند به دولت چه خدمتی ارائه می‌دهند تا بودجه دریافت کنند.

پزشکیان گفت: بودجه انضباطی و بدون کسری دولت آتش تورم را کم رمق می‌کند و گرانی‌ها را تا حدی کنترل می‌کند لذا دولت سعی کرد در این کار بیشترین فشار را بر خود وارد کند تا آسیب آحاد مردم به حداقل برسد.

رئیس هیئت دولت اظهار کرد: دولت تلاش دارد بودجه بدون کسری داشته باشد و این انتظار را دارد شما نمایندگان محترم به گونه‌ای کمک کنید که درآمد‌های موهوم و هزینه‌های مختوم به بودجه اضافه نشود.

رئیس شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: دومین رویکرد، توجه به عدالت بود؛ به‌رغم افزایش فقط ۲ درصدی بودجه دولت، حقوق کارکنان ۲۰ درصد افزایش یافت و برای حمایت از معیشت مردم، معافیت‌های مالیاتی گسترش پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که حقوق‌بگیران تا سقف ۴۰ میلیون تومان به طور کامل از پرداخت مالیات معاف هستند و حقوق‌های ۴۰ تا ۹۳ میلیون تومان مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهند بود.

رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت بازنشستگان تصریح کرد: در سال آینده مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا خواهد شد و میانگین رشد حقوق بازنشستگان به ۳۶ درصد می‌رسد.

رئیس هیئت دولت با بیان اینکه در سال جاری مجبور شدیم حدود ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین کنیم، گفت: آیا این میزان واردات عاقلانه است چرا باید درحالی که مردم در سختی معیشت قرار دارند این کار را انجام دهیم چرا مصرف را کم نکنیم یا مصرف را بهینه نکنیم و باید این پول را به مردم بدهیم. درحال حاضر ۲۹۰ همت یارانه نان می دهیم اما در بررسی مشخص شده است که نان گران به دست مردم می رسد چرا همین مبلغ را به مردم ندهیم.

پزشکیان عنوان کرد: در بودجه سال آینده حدود هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی صرف تامین کالاهای اساسی می شود، اما وقتی به بازار می‌رویم می‌بینیم قیمت کالاهایی که به‌دست مردم می رسد با ارز آزاد یکی است. چرا باید این روش را ادامه دهیم آیا بهتر نیست این مبلغ را به خود مردم بدهیم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: مهم‌ترین اولویت دولت معیشت مردم است و با توجه به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت‌ها و سطح زندگی مردم، دولت در هر صورت طرح کالابرگ را اجرا خواهد کرد.