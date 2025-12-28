یوسفی اعلام کرد بودجه ۱۴۰۵ کل کشور معادل ۱۴۴۴۱ هزار میلیارد تومان است و رشد کلی منابع و مصارف عمومی در حدود ۵ درصد لحاظ شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی) گزارش این کمیسیون درباره بودجه را قرائت کرد.

 یوسفی اعلام کرد براساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۵، بودجه کل کشور معادل ۱۴۴۴۱ هزار میلیارد تومان است که از این میزان منابع بودجه عمومی معادل ۵۹۵۴ هزارمیلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۸۸۹۶ هزار میلیارد تومان است. منابع بودجه عمومی از دو بخش بودجه عمومی دولت معادل ۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان و درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها و موسسات دولتی معادل ۷۳۴ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است. مجموع منابع و مصارف جمعی-خرجی معادل ۱۴۸۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. رشد کلی منابع و مصارف عمومی در حدود ۵ درصد لحاظ شده است.

متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید.

