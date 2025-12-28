کشتی گیر سنگین وزن ایران به احتمال زیاد برای کشور همسایه کشتی خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - امیر رضا معصومی کشتی گیر سنگین وزن کشورمان که مدتهاست با فدراسیون علی رضا دبیر درگیر است در آخرین انتخابی نیز وقتی با زارع وارد تشک شد در پایان مدعی شد که حق او را خورده‌اند و داوران امتیازات او را ندادند.

امیر رضا معصومی جوان اول کشتی ایران در ۲ سال اخیر بوده است و پدر او فردین معصومی نیز در سنگین وزن از عنوان داران ایران و جهان محسوب می‌شود.

گفته می‌شود کشتی گیران برای حضور در دیگر کشور‌ها نیاز به رضایتنامه از سوی فدراسیون کشتی دارند، اما علی رضا دبیر با این اتفاق موافق نیست و به همین دلیل امیر رضا معصومی اگر بخواهد برای جمهوری آذربایجان به میدان برود باید بدون رضایتنامه برود و بالاجبار تابعیت این کشور را نیز بدست بیاورد.

امیر رضا معصومی از سرمایه‌های بزرگ کشتی ایران محسوب می‌شود که در ۲ سال اخیر پس از امیر حسین زارع نفر دوم کشتی آزاد در سنگین وزن است.

امیر حسین زارع ۲۴ ساله و امیر رضا معصومی ۲۱ ساله هر دو از برترین کشتی گیران ایران در سنگین وزن هستند.

گفته می‌شود در صورت رضایت فدراسیون کشتی با پیوستن معصومی به تیم کشتی آذربایجان این بازیکن می‌تواند بدون تابعیت و با ملیت ایرانی برای این کشور به میدان برود.

علی رضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی معتقد است او باید بماند و برای پوشیدن دو بنده تیم ملی با زارع رقابت کند و از طرفی معصومی معتقد است تا زارع هست نمی‌گذارند او به نفر اول تبدیل شود.