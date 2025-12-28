کشتی گیر سنگین وزن ایران به احتمال زیاد برای کشور همسایه کشتی خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - امیر رضا معصومی کشتی گیر سنگین وزن کشورمان که مدتهاست با فدراسیون علی رضا دبیر درگیر است در آخرین انتخابی نیز وقتی با زارع وارد تشک شد در پایان مدعی شد که حق او را خورده‌اند و داوران امتیازات او را ندادند.

امیر رضا معصومی جوان اول کشتی ایران در ۲ سال اخیر بوده است و پدر او فردین معصومی نیز در سنگین وزن از عنوان داران ایران و جهان محسوب می‌شود.

گفته می‌شود کشتی گیران برای حضور در دیگر کشور‌ها نیاز به رضایتنامه از سوی فدراسیون کشتی دارند، اما علی رضا دبیر با این اتفاق موافق نیست و به همین دلیل امیر رضا معصومی اگر بخواهد برای جمهوری آذربایجان به میدان برود باید بدون رضایتنامه برود و بالاجبار تابعیت این کشور را نیز بدست بیاورد.

امیر رضا معصومی از سرمایه‌های بزرگ کشتی ایران محسوب می‌شود که در ۲ سال اخیر پس از امیر حسین زارع نفر دوم کشتی آزاد در سنگین وزن است.

امیر حسین زارع ۲۴ ساله و امیر رضا معصومی ۲۱ ساله هر دو از برترین کشتی گیران ایران در سنگین وزن هستند.

گفته می‌شود در صورت رضایت فدراسیون کشتی با پیوستن معصومی به تیم کشتی آذربایجان این بازیکن می‌تواند بدون تابعیت و با ملیت ایرانی برای این کشور به میدان برود.

علی رضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی معتقد است او باید بماند و برای پوشیدن دو بنده تیم ملی با زارع رقابت کند و از طرفی معصومی معتقد است تا زارع هست نمی‌گذارند او به نفر اول تبدیل شود.

قهرمانی یزدانی، سوادکوهی و گلیج در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد
رده‌بندی تیمی و انفرادی کشتی آزاد قهرمانی ایران/ مازندران قهرمان شد
درستکار: جوانان خوبی در قهرمانی کشور خود را مدعی کردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۰۸ دی ۱۴۰۴
خوب چیکار کنند وقتی به زارع می بازه زارع خیلی ازش سرتره
نه بیان بگن تو برنده بیا برو المپیک؟
می دونی این پرچم لیاقت میخواد جوانمردی میخواد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۷ ۰۷ دی ۱۴۰۴
معصومی، اشتباه می کند، باید بماند و برای دوبنده تیم ملی ایران بجنگد، با تمرین بیشتر و حساب شده می تواند، زارع را شکست دهد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۰۷ دی ۱۴۰۴
اونی که وطنش را دوست داشته باشه میمونه اونم که میخواد بره میره ودنبال بهونه میگرده که بره
Netherlands (Kingdom of the)
محمود
۱۹:۳۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
مگه کشتی با فوتبال ووالیبال فرق داره ورزش ورزش هست خوب کاری کرد این طرح وکارهای هدفمند اسراییل هست برای کشوندن تمایل مردم به اسراییل
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۷:۱۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
رفتنی می‌ره موندنی هم میمونه بقیه ش دیگه حرفه مفته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
به درک که رفت بچه ننر . برای یه باخت گریه و قهر نمی‌کنند بری که برنگردی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۰۷ دی ۱۴۰۴
چرا سمت و سو میدید جریان رو
نوشتید با فدراسیون علیرضا دبیر! جدیدا فدراسیون رو خریده آقای دبیر؟
بابا هر فدراسیونی یه قانونی داره
جوون های ما مصرفی شدن و همه چی رو آماده میخوان
براشون ساده ترین راه غر زدن و تهدید کردنه
از آینده کی خبر داره
ورزش حرفه ای بالا و پائین زیاد داره
تلاش باید کرد تا قسمت چی باشه
"خدا"از همه بزرگتره
Iran (Islamic Republic of)
Iman
۱۲:۳۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
خخخخ بزرگترین سرمایه ؟!!!! 😝😂
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۲:۰۶ ۰۷ دی ۱۴۰۴
بزارین بره بعد از چند سال رفتن و شکست در مقابل قهرمانان و شیر مردان ایران دوباره پشیمون میشه و مثل اونهایی که رفتن و پشیمون شدن بر میگرده ایران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۰۷ دی ۱۴۰۴
تموم شد. قرارداد بست و رفت. وضع مملکت تو اقتصاد هم مثل مدیریت نخبه هاست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۰۷ دی ۱۴۰۴
این متن رو یه آدم مُغرض نوشته
چرانوشتی فدراسیون علی دبیر؟غیر اینه که میخوای نقش دبیر رو پررنگ کنی؟اگه قرار باشه هرکی باخت قهر کنه بره که کشتی کارش تمومه.
درضمن طبق رای اتحادیه داوری جهانی هیچ حق خوری نبوده.فدراسیون به نفرات پنجم و ششم خودش اجازه میده برن اما این نفر دومه.
چرا نوشتی بزرگترین سرمایه؟البته شاید اطلاعات کشتیت ضعیفه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
چرا باید بین این دو کشتی گیر رقابتی بوجود بیاد که موجب دلسردی. یک طرف شود ؟ باید هر دو آنها را نگهداشت و آنها را راضی کرد. آنها سرمایه های ایران هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
ایشون خیلی وقته که دیگه دلش اینجا نیست، پس بذار بره اونجایی که بهش وعده ها دادند!!!
پدر معصومی اشتباه میکنه و پسرش تاوانش رو بعدها که فهمید تو وعده وعیدها چیزی نیست، میده!!
هرکه به وطنش که باعث رشد و سربلندی ش شده پشت کنه، دیگران هم تا موقعی که براشون نفعی داره قبولش میکنه و بعد رهاش می کنند و با بار سنگینی از ناراحتی برمیگرده که دیگه چندان فایده ای برای خودش نداره!!
کشتی مرامش جوانمردیه، نمک کشور رو خوردن و بالنده و عنوان دار شدن و بعد نمکدون رو شکستن دور از این مرامه که البته اینها حرف ماهاست ایشون و پدرش تصمیم شونو گرفتند، برن و در امان خدا باشند ان شا الله.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
علی رضا دبیر رشته ورزشی جدیده که معصومی با فدراسیونش درگیر شده؟!!!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
دبیر درست میگه
خیلیا رفتن بدون دعای خیر ملت هیچی نیستید دلیل تجربه
