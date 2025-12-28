مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از تداوم پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی با اشاره به اینکه افزایش سقف کلی این دو وام متناسب با توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی خواهد بود، افزود: به استناد مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند در سال آینده توسط شبکه بانکی تداوم خواهد یافت.

وی ادامه داد: ضمن اینکه همانند سنوات قبل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یادشده در اولویت پرداخت شبکه بانکی بوده و بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر قوانین مربوطه، هر ساله متناسب با توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی سقف کلی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری افزایش خواهد یافت.