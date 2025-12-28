مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از تداوم پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی با اشاره به اینکه افزایش سقف کلی این دو وام متناسب با توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی خواهد بود، افزود: به استناد مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند در سال آینده توسط شبکه بانکی تداوم خواهد یافت.

وی ادامه داد: ضمن اینکه همانند سنوات قبل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یادشده در اولویت پرداخت شبکه بانکی بوده و بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر قوانین مربوطه، هر ساله متناسب با توان تسهیلات‌دهی قرض‌الحسنه شبکه بانکی سقف کلی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری افزایش خواهد یافت.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
بچه آوردن یعنی گناه کبیره
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۲۱:۵۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
حیف نیست بخاطرمسئول بی کفایت!آدم خودشوازداشتن بچه محروم بکنه.!؟خداخودش فرموده..نحن نرزقکم و.....؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
۹ماهه تونوبتیم ازتداوم حرف میزنین
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
تشویق و فرهنگ سازی یا گداپروری و فرنگی بازی
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
در بودجه سال 1405 هیچ اعتباری برای وام ازدواج و فرزندآوری دیده نشده، این یعنی حذف و عدم پرداخت این وام‌ها، مبارک جوانان میهن
۱
۸
پاسخ دادن
