باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۲ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۶۲ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۸۸ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۲ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۰ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان