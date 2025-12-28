امروز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۶۲ میلیون تومان
سکه طرح قدیم  ۱۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۸۸ میلیون تومان
ربع سکه ۵۲  میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
سکه گرمی  ۲۲ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۵ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۰ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۳:۰۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
پزشکیان مچکریم!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۰۷ دی ۱۴۰۴
آیا این مملکت صاحب نداره چرا کسی حرف نمیزنه چرا کسی کاری نمیکنه داریم نابود میشیم اخه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
امیدوارم من در بهشت دلار100هزار تومانی بخرم و به قیمت بالاتر بفروشم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۸:۴۵ ۰۷ دی ۱۴۰۴
لعنت خدا بر باعث و بانی این اوضاع
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۰۷ دی ۱۴۰۴
قیمتای واقعی رو بزنید نه قیمت تعاونی تخیلی خودتون رو سکه امامی 168میلیونه شایدم 169میلیون بقیه رو هم هر روز پایین میزنید انقد به مردم دروغ نگید
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امین
۱۶:۳۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
خدا نمی‌گذره از کسایی که بدو بدو ، رفتن ب این دولت رای دادن برا منافع خودشون
این چه وضع اقتصادیی ، نمیتونن جلوی مافیا را بگیرن ، میخوان اینجوری قیمت رو ثابت نگه دارن
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۰۷ دی ۱۴۰۴
دستاورد دولت سیزدهم هست
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
آخ آخ آخ آخ
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۰۷ دی ۱۴۰۴
من نمی تونم من نمی تونم من نمی تونم
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
این دولت ریشه تمام بد بخیهای مردم است استعفا بده خیلی خوب وگرنه تا سه سال دیگر کشوری به اسم ایران وجود ندارد
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۰۷ دی ۱۴۰۴
فاتحه
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
مهریه
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۰۷ دی ۱۴۰۴
اینجا قیمت طلا رو نزنید چون ثانیه ای بالا میاره و خبرتون اشتباه محسوب میشه😑
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
۱۷۰ رو زد عزیز من
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
این ها برای چند دقیقه قبل هستند. الان برید ببینید چه رشدی داره، مثل رشد بدبختی ما.
۲
۹
پاسخ دادن
