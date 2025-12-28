معاون وزیر صمت گفت:در کشور حدود ۷۰ هزار دستگاه کامیون بالای ۴۰ سال و حدود ۱۵ هزار دستگاه بالای ۵۰ سال عمر وجود دارد. کندی نوسازی در این بخش دلایل متعددی دارد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرشاد مقیمی، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اصلاح آیین‌نامه نوسازی ناوگان اظهار کرد:این آیین‌نامه که به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده، با توجه به تغییر شرایط محیطی و اصلاح مفروضات اولیه، و با اخذ نظر همه ذی‌نفعان بازنگری شده است و اکنون در مراحل نهایی اجرا قرار دارد. با ابلاغ و اجرای کامل این مصوبه، سرعت انجام امور به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت.

وی افزود:بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هدف‌گذاری پایان سال ۱۴۰۴، جایگزینی حدود ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده است که در صورت تداوم روند فعلی و با اعمال هماهنگی‌ها و تسهیلات پیش‌بینی‌شده، دستیابی به این هدف امکان‌پذیر خواهد بود. تاکنون در سال جاری، ۶۲ هزار دستگاه خودرو جایگزین شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که حدود ۱۰ هزار دستگاه بود، رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

مقیمی با اشاره به سایر بخش‌های ناوگان حمل‌ونقل گفت:در حوزه موتورسیکلت‌ها نیز جهش مناسبی اتفاق افتاده است. برای تاکسی‌ها تسهیلات در نظر گرفته شده و این تسهیلات در حال پرداخت است. همچنین نوسازی اتوبوس‌ها، به‌ویژه اتوبوس‌های بین‌شهری، در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پایانی سال، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود؛ به‌خصوص با توجه به خسارت‌هایی که در سال‌های اخیر به هموطنان وارد شده است.

وی ادامه داد: با وجود محدودیت منابع، تلاش ما این است که تسهیلات را در بخش‌هایی متمرکز کنیم که بیشترین اثر را بر سلامت مردم و اقتصاد جامعه دارند. برای نمونه، در تاکسی‌های برقی، بخشی از منابع نوسازی ناوگان شهری تهران هزینه شده و در تاکسی‌های دوگانه‌سوز و موتورسیکلت‌ها نیز همین رویکرد دنبال می‌شود. نوسازی اتوبوس‌ها در جریان است و برنامه‌ریزی برای کامیون‌ها نیز انجام شده است.

مدیرعامل ایدرو با اشاره به وضعیت ناوگان سنگین تصریح کرد: در کشور حدود ۷۰ هزار دستگاه کامیون بالای ۴۰ سال و حدود ۱۵ هزار دستگاه بالای ۵۰ سال عمر وجود دارد. کندی نوسازی در این بخش دلایل متعددی دارد. مشوق‌ها باید هم‌زمان با اعمال محدودیت‌ها اجرا شوند؛ چرا که تا زمانی که هزینه‌هایی مانند بیمه و سوخت برای خودروهای فرسوده تفاوت معناداری با خودروهای نو نداشته باشد، انگیزه‌ای برای اسقاط ایجاد نمی‌شود.

وی با ارائه آمار نوسازی در سال ۱۴۰۴ گفت: تا امروز، ۱۴۷۴ دستگاه خودروی سواری، ۱۲۳۲ دستگاه اتوبوس، ۱۱۳۳ دستگاه مینی‌بوس، ۵۳۹ دستگاه کامیون، ۵۸ دستگاه کشنده، ۵۷۳۵ دستگاه کامیونت، ۱۱۷۴۳ دستگاه وانت، ۷۴۱۰ دستگاه تاکسی و حدود ۷۲۶ دستگاه موتورسیکلت نوسازی و اسقاط شده‌اند که مجموع آن به حدود ۱۷۴ هزار دستگاه می‌رسد.

مقیمی در پایان با تأکید بر اثرات زیست‌محیطی این اقدامات خاطرنشان کرد: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد اسقاط و جایگزینی حدود ۵۳۰ هزار دستگاه خودرو در دو سال گذشته می‌تواند به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد کاهش آلایندگی را در سطح کشور به همراه داشته باشد. البته بخش قابل‌توجهی از آلودگی هوا، بیش از ۸۰ درصد، به نیروگاه‌ها و صنایع بازمی‌گردد. از همین رو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برنامه‌هایی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای نوسازی صنایع آلاینده، به‌ویژه صنایع مستقر در اطراف کلان‌شهرها، در دستور کار دارد. این نهضت نوسازی باید به‌صورت مستمر ادامه یابد و قابل توقف نیست؛ چرا که هم‌زمان با تولید خودرو، فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان نیز باید به‌طور پایدار دنبال شود.

 

