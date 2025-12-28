صیدی با تشریح جزئیات رایزنی‌های انجام‌شده در مجلس درباره لایحه بودجه تاکید کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۵ منافع بازار سرمایه در مجموع رعایت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم معارفه اعضای کارگروه‌های چهارگانه تخصصی کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران، با بیان این‌که بازار سرمایه ماهیتی بلندمدت دارد، گفت: جنس فعالیت نهاد‌های مالی از جنس کار‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نیست و بدون استراتژی، مطالعه و راهبرد مشخص، نمی‌توان انتظار دستیابی به اهداف تعیین‌شده را داشت.

او با تاکید بر ضرورت تعمیق بازار سرمایه افزود: تجربه همه کشور‌های دنیا نشان می‌دهد که اگر بازار سرمایه به‌طور مستمر تقویت نشود، به سمت رفتار‌های هیجانی، کاهش عمق و شتاب‌زدگی حرکت می‌کند. امروز بازار سرمایه ایران به وضعیتی رسیده که نیازمند تعمیق است و هر میزان که اکنون به آن عمق داده شود، آثار مثبت آن در بلندمدت نمایان خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد‌های مالی را ستون اصلی بازار‌های مالی دانست و گفت: اگر قرار است بازار سرمایه سهمی ۵۰ درصدی در تامین مالی اقتصاد داشته باشد، باید در مسیر تقویت نهاد‌های مالی، حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات بازدارنده حرکت کرد.

او از عملکرد نهاد‌های مالی در هفته‌های اخیر تقدیر کرد و افزود: در دوره نوسانات بازار، رفتار حرفه‌ای، متین و غیرهیجانی نهاد‌های مالی باعث شد عمق بازار حفظ شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان منافع بازار سرمایه برای اقتصاد ایران گفت: اگر بازار سرمایه کوچک شود، سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرمولد یا خارج از بازار حرکت می‌کند و این به زیان همه خواهد بود، در نتیجه بازار سرمایه باید بزرگ شود که در این مسیر نهاد‌های مالی در جذب و نگهداشت سرمایه‌گذاران نقش کلیدی دارند.

پیگیری منافع بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۵

صیدی با اشاره به اقدامات موثر سازمان بورس برای حفظ منافع بازار سرمایه در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۵ و حضور مستمر نمایندگان بازار سرمایه در دولت و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوط گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه، جلسات متعددی با نمایندگان مجلس، به‌ویژه در کمیسیون اقتصادی، برگزار شد. تلاش اصلی این بود که حتی اگر امکان اصلاح گسترده وجود ندارد، شرایط فعلی حفظ شود؛ زیرا اصلاح یک بند یا تغییر یک عدد نیز می‌تواند برای بازار سرمایه اثرگذار باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به همراهی مناسب سازمان برنامه و بودجه و مسئولان ارشد تیم اقتصادی دولت با بازار سرمایه تاکید کرد: در بسیاری از حوزه‌ها و مسائل همراهی موثری با بازار سرمایه صورت گرفت؛ هرچند در برخی موارد هم‌چنان نکاتی باقی مانده است.

صیدی در عین حال تاکید کرد: در مجموع رویکرد لایحه بودجه دولت نسبت به بازار سرمایه قابل قبول ارزیابی می‌شود و به نظر می‌رسد به رغم برخی کاستی‌های احتمالی در مجموع منافع بازار سرمایه با تلاش صورت گرفته حفظ شده و این لایحه به طور کلی به نفع بازار سرمایه است.

منبع: سازمان بورس

