باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وانگِلیا گوشترووا در آن زمان در یوگسلاوی سابق به دنیا آمد. هنگامی که ۱۲ سال داشت، در طی یک طوفان بینایی خود را از دست داد؛ آن‌جا که تندبادی سهمگین او را به هوا بلند کرده و بر زمین کوبید. خانواده‌اش چند روز بعد او را در آستانه مرگ یافتند. او گفت در روز‌هایی که مفقود بود، نخستین رویای پیش‌بینانه خود را تجربه کرده است.

بابا وانگا (مادربزرگ وانگا) در سال ۱۹۹۶ در سن ۸۵ سالگی درگذشت و به نوستراداموس بالکان شهرت داشت.

پیش‌بینی‌های بابا وانگا برای سال ۲۰۲۵ چگونه تحقق یافت؟

یکی از پیش‌بینی‌های بابا وانگا برای سال ۲۰۲۵ درباره افزایش تنش‌های مذهبی در اروپا بود که ممکن است به درگیری‌هایی بین مسیحیان و مسلمانان بینجامد. او هشدار داده بود که اروپا در سال پیش رو تغییرات بزرگی را از سر خواهد گذراند و منازعاتی در مقیاسی بی‌سابقه از زمان جنگ جهانی دوم تجربه خواهد کرد.

اگرچه همواره تنش‌های مذهبی متنوعی از جنگ‌های صلیبی تا جنگ کلن، تفتیش عقاید اسپانیا و نهضت اصلاح دینی و ضداصلاحات وجود داشته است، اما نمی‌توان انکار کرد که جنگ‌های فرهنگی عصر حاضر نیز ریشه‌های مذهبی دارند.

طبق گفته بابا وانگا، سال ۲۰۲۶ چه چیزی در پیش دارد؟

ظاهراً سال ۲۰۲۶ سال تغییراتی خواهد بود که در آن قدرت‌های قدیمی سقوط می‌کنند و قدرت‌های جدیدی ظهور می‌یابند. یک تفسیر این است که مرکز قدرت جهانی در سال ۲۰۲۶ به آسیا منتقل خواهد شد و چین به عنوان قدرت برتر نظامی و اقتصادی جهان سر برخواهد آورد. حتی اگر فقط به سایت‌های خرید آنلاین چینی مانند تِمو و شِین نگاه کنیم، ممکن است این پیش‌بینی از هم اکنون در حال تحقق به نظر برسد.

پیش‌بینی دیگر بابا وانگا برای سال ۲۰۲۶ این است که نبرد مهمی در خواهد گرفت که به باور او یک کشمکش جهانی خواهد بود.

بابا وانگا درباره حیات فرازمینی نیز پیش‌بینی‌های قابل توجهی داشته است. یکی از پیش‌بینی‌های دراماتیک‌تر این است که ما در سال ۲۰۲۶ با حیات فرازمینی تماس خواهیم گرفت. این پیش‌بینی برای دوران‌های قبلی نیز مطرح شده بود. درستی یا نادرستی آن هنوز به طور قطعی اثبات نشده است، شاید این سال همان سال باشد...

منبع: آیریش اگزمینر