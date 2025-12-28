بابا وانگا، غیب‌گوی مشهور بلغاری، پیش‌بینی‌هایی برای سال‌های آینده ارائه کرده که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وانگِلیا گوشترووا در آن زمان در یوگسلاوی سابق به دنیا آمد. هنگامی که ۱۲ سال داشت، در طی یک طوفان بینایی خود را از دست داد؛ آن‌جا که تندبادی سهمگین او را به هوا بلند کرده و بر زمین کوبید. خانواده‌اش چند روز بعد او را در آستانه مرگ یافتند. او گفت در روز‌هایی که مفقود بود، نخستین رویای پیش‌بینانه خود را تجربه کرده است.

بابا وانگا (مادربزرگ وانگا) در سال ۱۹۹۶ در سن ۸۵ سالگی درگذشت و به نوستراداموس بالکان شهرت داشت.

پیش‌بینی‌های بابا وانگا برای سال ۲۰۲۵ چگونه تحقق یافت؟

یکی از پیش‌بینی‌های بابا وانگا برای سال ۲۰۲۵ درباره افزایش تنش‌های مذهبی در اروپا بود که ممکن است به درگیری‌هایی بین مسیحیان و مسلمانان بینجامد. او هشدار داده بود که اروپا در سال پیش رو تغییرات بزرگی را از سر خواهد گذراند و منازعاتی در مقیاسی بی‌سابقه از زمان جنگ جهانی دوم تجربه خواهد کرد.

اگرچه همواره تنش‌های مذهبی متنوعی از جنگ‌های صلیبی تا جنگ کلن، تفتیش عقاید اسپانیا و نهضت اصلاح دینی و ضداصلاحات وجود داشته است، اما نمی‌توان انکار کرد که جنگ‌های فرهنگی عصر حاضر نیز ریشه‌های مذهبی دارند.

 طبق گفته بابا وانگا، سال ۲۰۲۶ چه چیزی در پیش دارد؟

ظاهراً سال ۲۰۲۶ سال تغییراتی خواهد بود که در آن قدرت‌های قدیمی سقوط می‌کنند و قدرت‌های جدیدی ظهور می‌یابند. یک تفسیر این است که مرکز قدرت جهانی در سال ۲۰۲۶ به آسیا منتقل خواهد شد و چین به عنوان قدرت برتر نظامی و اقتصادی جهان سر برخواهد آورد. حتی اگر فقط به سایت‌های خرید آنلاین چینی مانند تِمو و شِین نگاه کنیم، ممکن است این پیش‌بینی از هم اکنون در حال تحقق به نظر برسد.

پیش‌بینی دیگر بابا وانگا برای سال ۲۰۲۶ این است که نبرد مهمی در خواهد گرفت که به باور او یک کشمکش جهانی خواهد بود.

بابا وانگا درباره حیات فرازمینی نیز پیش‌بینی‌های قابل توجهی داشته است. یکی از پیش‌بینی‌های دراماتیک‌تر این است که ما در سال ۲۰۲۶ با حیات فرازمینی تماس خواهیم گرفت. این پیش‌بینی برای دوران‌های قبلی نیز مطرح شده بود. درستی یا نادرستی آن هنوز به طور قطعی اثبات نشده است، شاید این سال همان سال باشد...

منبع: آیریش اگزمینر

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
نابودی اقتصاد آمریکا در راه است
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
چرت و پرت و خرافات را با این خبر های جعلی تون تو جامعه رواج میدهید هیچکس خبر از آینده نمی‌داند به غیر از خدا وند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۰۷ دی ۱۴۰۴
در باره پوشک بچه چیزی نگفت ما نمی‌دونیم بچه بیاریم یا نه
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۷:۲۷ ۰۷ دی ۱۴۰۴
آمریکا جنگ تجاری و تعرفه هارو به چین باخت، حالا سعی میکنه با کاهش نرخ بهره دلار کارخانه هاشو در چرخه رقابت نگه داره از یک طرف هم با فروش طلا بدهیاشو کم بکنه، ترامپ آمریکارو نابود می‌کنه.هرچند کشور ماهم که اقتصادش سالها زیر تحریم های ظالمانه فرسایش پیدا کرده و حتی با وجود افت نرخ دلار به دلیل کمبود منابع ارزی و بالا بودن تقاضای ارز نرخ در ایران افزایشیه، ولی بعد از یک التهاب شدید همه چیز درست میشه و دنیای تک قطبی به پایان میرسه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
من که اصلاً به این پیش بینی ها اعتقاد ندارم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
چرت
۲
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۰۷ دی ۱۴۰۴
جمهوری اسلامی چی میشه آیا؟!
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۰۷ دی ۱۴۰۴
تمام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
۷۰ درصد اقتصاد جهانی دست آمریکا کانادا و قاره اروپاست باباوانگا علم اقتصاد داره یا چی ؟
۱۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۰۷ دی ۱۴۰۴
به پیشگویی اعتقاد پیدا کردین !
۴
۱۳
پاسخ دادن
Canada
ناشناس
۱۳:۵۹ ۰۷ دی ۱۴۰۴
اقد مردم با ابن اراجیف نترسونید
۴
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
چرت و پرت
۳
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۰۷ دی ۱۴۰۴
آمریکا نمیتونه قبول کنه دوران سلطه جهانی اش تموم شده و این خیلی خطرناکه
۸
۱۳
پاسخ دادن
Germany
رضا
۱۳:۴۸ ۰۷ دی ۱۴۰۴
قدرت نوظهور نرخ ارز و طلا رو کنترل کن چون با این وضعیت معلوم نیست فردا رو ببینی !!!
۱
۲۱
پاسخ دادن
