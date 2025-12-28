تعمیرات در نزدیکی نیروگاه زاپوریژیا اوکراین پس از آتش‌بس محلی میانجی‌گری شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) روز یکشنبه اعلام کرد که تعمیرات خطوط برق در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا اوکراین پس از یک آتش‌بس محلی دیگر که توسط این آژانس میانجی‌گری شده، آغاز شده است.

این آژانس اضافه کرد که یک تیم از IAEA در حال نظارت بر تعمیراتی است که انتظار می‌رود چند روز طول بکشد. این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای پیشگیری از حادثه هسته‌ای در طول جنگ اوکراین است.

بزرگترین نیروگاه انرژی اتمی اروپا در ۲۳ سپتامبر برق خود را از دست داد که طولانی‌ترین از ۱۰ قطعی برق از زمان کنترل این نیروگاه توسط روسیه پس از حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: نیروگاه هسته ای ، اوکراین
