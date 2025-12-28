باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش رسانههای عبری، یک عملیات مقاومت با استفاده از خودرو در میدان الضاحیه در قدس اشغالی انجام شده که منجر به مجروح شدن یک مأمور پلیس رژیم صهیونیستی شده است. گفته میشود مجریان این عملیات موفق به فرار از محل حادثه شدند.
این اقدام در چارچوب مقاومت مشروع مردم فلسطین در برابر اشغالگری و تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. ادامه نقض حقوق مردم فلسطین، اشغال سرزمینهای آنان و تشدید خشونتها توسط نیروهای اشغالگر، به طور طبیعی به تشدید چنین واکنشهایی منجر میشود.
جامعه بینالمللی باید با فشار بر رژیم صهیونیستی، خواستار توقف فوری اشغالگری و نقض حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی شود.
منبع: المیادین