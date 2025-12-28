باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال سایپا در فصل جاری رقابت‌های لیگ دسته اول با نتایجی قابل قبول ظاهر شده و در کنار تیم‌های نساجی، مس شهربابک و صنعت نفت آبادان، یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر محسوب می‌شود.

شاگردان رضا عنایتی روز گذشته در هفته هفدهم لیگ دسته اول به مصاف پالایش نفت بندرعباس رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود میزبان به پایان رسید. این باخت، سومین شکست سایپا در فصل جاری بود و این تیم با ۲۵ امتیاز در رده چهارم جدول باقی ماند.

باشگاه سایپا که در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت دارد، در این فصل با مشکلات مالی جدی مواجه بوده و در هفته‌های اخیر بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه به دلیل مطالبات عقب افتاده دست به اعتصاب زدند. در همین راستا، رضا عنایتی و دستیارانش نیز نوتیس مطالبات معوق خود را به باشگاه ارائه کرده‌اند.