فرماندار شهرستان خوی بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی در سطح شهرستان تأکید کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان  ؛ فاطمه فرخ زاده - فرماندار شهرستان خوی در جلسه بررسی وضعیت مسکن محرومین، مسکن را یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های جامعه دانست و بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی در سطح شهرستان تأکید کرد. 

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در این حوزه اظهار داشت: حل مسائل مرتبط با مسکن اقشار کم‌برخوردار، تنها با برنامه‌ریزی دقیق، رفع موانع اداری و هم‌افزایی همه نهاد‌های مسئول محقق خواهد شد. 

فرماندار خوی با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود افزود: فرمانداری با جدیت از تمامی برنامه‌هایی که منجر به خانه‌دار شدن خانواده‌های نیازمند شود حمایت می‌کند و در این مسیر هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با تداوم پیگیری‌ها و همکاری دستگاه‌ها، نتایج ملموس و قابل قبولی در حوزه مسکن محرومین برای مردم شهرستان حاصل شود.

