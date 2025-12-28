باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی‌خواه - تیم‌های فوتبال استقلال و گل گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز -یکشنبه ۷ دی- و از ساعت ۱۶:۳۰ با قضاوت مرتضی منصوریان و در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفته‌اند.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، سامان فلاح، عارف غلامی، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون)

ترکیب گل گهر:

فرزین گروسیان، سیاوش یزدانی، آرمان اکوان، مسیح زاهدی، امیر جعفری، علیرضا علیزاده مهدی تیکدری، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی و پوریا لطیفی‌فر

دقایق حساس بازی

نیمه اول:

بازی با سوت داور از ساعت ۱۶:۳۱ آغاز شد.

دقیقه ۳: بازیکنان استقلال قصد داشتند اولین حمله خود را از سمت راست تدارک ببینند که امیر جعفری روی صالح حردانی مرتکب خطا شد و داور به بازیکن میهمان کارت زرد نشان داد.

در ۱۰ دقیقه ابتدایی این بازی هیچ یک از دو تیم موقعیتی را روی دروازه‌ها ایجاد نکردند و توپ بیشتر در میانه‌های زمین در جریان بود.

دقیقه ۲۶: بازی آرام دنبال می‌شود و هیچ موقعیت جدی روی دروازه‌ها ایجاد نشده است.