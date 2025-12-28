تیم‌های فوتبال استقلال تهران و گل گهر امروز یکشنبه به مصاف هم رفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی‌خواه - تیم‌های فوتبال استقلال و گل گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر امروز -یکشنبه ۷ دی- و از ساعت ۱۶:۳۰ با قضاوت مرتضی منصوریان و در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفته‌اند.

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، سامان فلاح، عارف غلامی، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون)

ترکیب گل گهر:

فرزین گروسیان، سیاوش یزدانی، آرمان اکوان، مسیح زاهدی، امیر جعفری، علیرضا علیزاده مهدی تیکدری، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی و پوریا لطیفی‌فر

دقایق حساس بازی

نیمه اول: 

بازی با سوت داور از ساعت ۱۶:۳۱ آغاز شد.

دقیقه ۳: بازیکنان استقلال قصد داشتند اولین حمله خود را از سمت راست تدارک ببینند که امیر جعفری روی صالح حردانی مرتکب خطا شد و داور به بازیکن میهمان کارت زرد نشان داد.

در ۱۰ دقیقه ابتدایی این بازی هیچ یک از دو تیم موقعیتی را روی دروازه‌ها ایجاد نکردند و توپ بیشتر در میانه‌های زمین در جریان بود.

دقیقه ۲۶: بازی آرام دنبال می‌شود و هیچ موقعیت جدی روی دروازه‌ها ایجاد نشده است.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با گل گهر
شکایت استقلال از پرسپولیس رد شد
طالبی: تراکتور شگفتی‌ساز لیگ نخبگان آسیا است/ هواداران را با سوء مدیریت از ورزشگاه‌ها گرفتیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزرگترین سرمایه کشتی ایران در آستانه مهاجرت
اظهارات مالک تراکتور در شان باشگاه‌داری ما نیست/ تضمین برای بازی کردن، «من در آوردی» است
وفاق در فوتبال تبدیل به نفاق و دورویی شده است/ زنوزی باید بر سر بازیکنان تراکتور فریاد بزند
طالبی: تراکتور شگفتی‌ساز لیگ نخبگان آسیا است/ هواداران را با سوء مدیریت از ورزشگاه‌ها گرفتیم
اعلام رسمی قیمت بلیت بازی‌های ایران در جام جهانی ۲۰۲۶
استقلال - گل گهر؛ جدال ساپینتو و تارتار در شهر قدس
رقم قرارداد محمد بنا و فدراسیون کشتی جمهوری آذربایجان
واکنش باشگاه پرسپولیس به هک سیستم‌هایش
ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با گل گهر
اوریه بدون توافق ایران را ترک کرد
آخرین اخبار
دعوت از پنج بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان
هشدار عنایتی به مدیران سایپا؛ مطالباتم را پرداخت کنید
اوریه بدون توافق ایران را ترک کرد
اعلام رسمی قیمت بلیت بازی‌های ایران در جام جهانی ۲۰۲۶
ساعی: تکواندو به هر چه می‌خواست رسید/ مجمع انتخاباتی ۲۷ فروردین برگزار می‌شود
شکایت استقلال از پرسپولیس رد شد
قانون «کاراکورت» در ایتالیا اجرایی شد؛ پایان سرویس‌های فریبنده!
رقم قرارداد محمد بنا و فدراسیون کشتی جمهوری آذربایجان
بزرگترین سرمایه کشتی ایران در آستانه مهاجرت
ترکیب احتمالی استقلال برای دیدار با گل گهر
پیزا ۰ - ۲ یوونتوس/ اسپالتی برج جیلاردینو را کج کرد+ فیلم
وفاق در فوتبال تبدیل به نفاق و دورویی شده است/ زنوزی باید بر سر بازیکنان تراکتور فریاد بزند
واکنش باشگاه پرسپولیس به هک سیستم‌هایش
اظهارات مالک تراکتور در شان باشگاه‌داری ما نیست/ تضمین برای بازی کردن، «من در آوردی» است
طالبی: تراکتور شگفتی‌ساز لیگ نخبگان آسیا است/ هواداران را با سوء مدیریت از ورزشگاه‌ها گرفتیم
استقلال - گل گهر؛ جدال ساپینتو و تارتار در شهر قدس
مروری بر سال‌های پر فراز و نشیب توپچی‌ها + فیلم
معرفی ۵۰ بازیکن به اوسمار از سوی گروه آنالیز پرسپولیس
پیشنهاد جواد خیابانی برای استفاده از پپ گواردیولا + فیلم
آرسنال صدر را پس گرفت؛ روزهای خوش لیورپول
واکنش رامین رضاییان به خط خوردن از لیست توسط ساپینتو + عکس
سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان منصوب شد
دنیامالی: حفظ آرامش فوتبال در سال جام‌جهانی یک ضرورت است
سپاهان ۱ - ۰ چادرملو/ قهرمانی شاگردان نویدکیا در نیم فصل لیگ برتر + فیلم
از حضور رستمیان در جمع برترین‌های آسیا تا حواشی لیگ برتر فوتبال بانوان + فیلم
توقف مس شهربابک در خانه/ سایپا در بندرعباس باخت
تساوی بدون گل پیکان مقابل خیبر
رضاییان و جلالی از فهرست استقلال کنار گذاشته شدند
بازیکن سابق استقلال راهی الطلبه عراق شد