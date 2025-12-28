باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری- مجید افتخاری عضو هیئتمدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران در این نشست اعلام کرد: برآوردها نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد از بازار پوشاک کشور در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد؛ کالاهایی که عمدتاً بهصورت استوک و فاقد حداقل استانداردهای کیفی وارد بازار میشوند. همچنین برآوردها نیز حجم قاچاق را بین یک تا ۳ میلیارد دلار نشان میدهد.
به گفته او، پوشاک قاچاق بدون پرداخت هزینههای قانونی از جمله مالیات، بیمه و الزامات استانداردسازی وارد بازار میشود و همین مسئله باعث شده تولیدکنندگان داخلی توان رقابت عادلانه را از دست بدهند.
وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت افزود: ادامه روند فعلی، فعالان صنعت پوشاک را در برابر دو راهی دشواری قرار داده است؛ یا پذیرش زیان و سکوت در برابر شرایط موجود، یا اعلام ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی به منظور حفظ سرمایه باقیمانده.
افتخاری مسئولیت اصلی ساماندهی قاچاق را بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و گفت: متأسفانه در موارد متعددی شاهد بازگشت کالاهای ضبطشده به بازار هستیم؛ موضوعی که نشان میدهد قاچاقچیان با شناسایی خلأهای قانونی، روشهای خود را تطبیق دادهاند.
وی ادامه داد: قاچاقچیان بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات، بازار را اشباع میکنند و در کنار آن، واردات بیضابطه از مسیرهایی مانند تهلنجی نیز ضربه جدی به صنعت وارد کرده است. نباید منافع محدود این مسیرها، کل اشتغال صنعت پوشاک کشور را تهدید کند و لازم است سیاستگذاری دقیقتری در این حوزه انجام شود.
عضو هیئتمدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران با هشدار نسبت به پیامدهای بهداشتی قاچاق پوشاک اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این کالاها از کشورهایی نظیر پاکستان و بنگلادش و بدون رعایت استانداردهای سلامت وارد میشود که میتواند سلامت مصرفکنندگان را با مخاطره مواجه کند.
عملکرد منفعلانه ستاد مبارزه با قاچاق
وی یادآور شد: در شرایط جنگ تحمیلی باید مراقب ورود کالای قاچاق به کشور باشیم. متأسفانه بسیاری از فعالان این حوزه به دلیل قاچاق گسترده، فعالیت خود را تعطیل کردهاند. ستاد مبارزه با قاچاق عملکردی منفعلانه داشته و متولی این حوزه عملاً ترک فعل کرده است.
افتخاری با انتقاد از نبود حمایتهای مؤثر دولتی گفت: با وجود خسارتهای گستردهای که تولیدکنندگان در اثر شوکهای اقتصادی و نوسانات شدید ارزی متحمل شدهاند، تاکنون بسته حمایتی مشخص، هدفمند و کارآمدی ارائه نشده و چشمانداز روشنی نیز برای بهرهگیری از ظرفیتهای تولیدی کشور وجود ندارد.
وی تأکید کرد: سرمایهگذاری در صنعت پوشاک نیازمند اعتماد به حمایتهای پایدار دولت است؛ اعتمادی که در شرایط کنونی بهشدت تضعیف شده است. فعالان این حوزه انتظار دارند دولت اولویتهای خود را بهصورت شفاف در زمینه اشتغال پایدار، توسعه برندهای ملی و گسترش بازارهای صادراتی با ارائه مشوقهای واقعی و تضمین بازگشت ارز مشخص کند.
افتخاری با اشاره به ظرفیتهای صادراتی منطقهای افزود: با وجود چالشهای داخلی، فرصتهای صادراتی در بازارهای پیرامونی همچنان وجود دارد. تعاملات تجاری با کشورهایی نظیر روسیه و عراق نشاندهنده تقاضای بالفعل برای پوشاک ایرانی است که در صورت رفع موانع لجستیکی و حمایت دولت، میتواند بخشی از فشار تولید داخلی را کاهش دهد.
وی خاطرنشان کرد: صنعت پوشاک کشور نیازمند رویکردی راهبردی، خروج از وضعیت مقابله صرف با قاچاق، حمایت عملیاتی و ایجاد فضای رقابتی منصفانه است.
افتخاری با اشاره به ظرفیتهای این صنعت در سالهای گذشته گفت: در سنوات قبل، حاملهای انرژی یکی از مزیتهای صنعت پوشاک بود، اما امروز همین موضوع به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است. تحریمها دستوپای این صنعت را بسته، اما تولیدکنندگان با وجود همه مشکلات همچنان به کار خود ادامه میدهند.
او افزود: صنعت پوشاک ظرفیتهای بالایی دارد و اگر بهدرستی از آن استفاده شود، میتوان چشمانداز مثبتی ترسیم کرد. اما در حوزه حاملهای انرژی، امسال با قطعیهای گسترده برق مواجه بودیم؛ بهطوریکه برخی واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی روزانه ۴ تا ۶ ساعت برق نداشتند.
سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی پوشاک ایران (ایرانمد) از روز جمعه، ۱۲ دیماه ۱۴۰۴، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح میشود و تا ۱۵ دیماه ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه امسال نیز با حضور فعالان صنعت مد و پوشاک برگزار میشود و میزبان تولیدکنندگان، طراحان، برندها و فعالان تجاری خواهد بود.