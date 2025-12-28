حسن عباسزاده در حاشیه نخستین اجلاس سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی در جمع خبرنگاران تایید کرد که فرمول قیمتگذاری خوراک گاز پتروشیمیها که بر اساس مصوبه سال ۹۵ با فرمولی ترکیبی از قیمتهای اروپایی و گاز داخلی تعیین شده بود، پس از جهش قیمت انرژی در اروپا به دلیل جنگ اوکراین، با چالشهایی روبهرو شده است.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی درخواست بازنگری در این فرمول را مطرح کرده است. رئیس جمهور این موضوع را به وزارت نفت ارجاع دادهاند و معاونت برنامهریزی وزارت نفت در حال بررسی دقیق آن است. از آنجا که بخشی از محل هدفمندی یارانهها نیز از محل فروش گاز تأمین میشود، ابعاد مختلفی در حال بررسی است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابراز امیدواری کرد که سناریوهای نهایی طی ماه جاری مشخص و اعلام شود.
وی افزود: با وجود حساسیت موضوع، سود و زیان شرکتها بهدقت بررسی شده و مستندات لازم در اختیار وزارت نفت قرار گرفته است. امیدواریم با نهایی شدن سناریوها، شاهد تصمیمگیری سریع باشیم؛ سناریوهایی مانند کاهش سهم قیمتهای مرجع اروپایی یا تغییر کلی مبنای فرمول در دستور کار قرار دارد.
عباسزاده به وضعیت پروژههای اصلی صنعت پرداخت و اعلام کرد: نخستین پروژه PDH (پروپان دیهیدروژناسیون) کشور، یعنی پروژه سلمان فارسی با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت، تا خرداد ماه سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: پس از آن، پروژههای مهستان پلیمر سهند و سایر واحدهای PDH مانند پتروشیمی پارس، پتروشیمی بلند خلیج فارس، پتروشیمی جم و پتروفردیس سینا که از خوراک پروپان پارس جنوبی تغذیه میشوند، در حال پیشرفت هستند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هدفگذاری صادراتی صنعت پتروشیمی برای سال جاری را ۱۳ میلیارد دلار اعلام و تأکید کرد: تکمیل زنجیره پاییندستی از اهداف اصلی برنامه هفتم است تا ارزش افزوده محصولات افزایش یابد.
عباسزاده در خصوص بازگشت ارز صادراتی اظهار داشت: صنعت پتروشیمی عملکرد بسیار خوبی داشته و بیش از ۹۸ درصد ارزش شرکتهای پتروشیمی به کشور بازگشته است. طبق مذاکرات اخیر با رئیس بانک مرکزی، شرکتهایی که مازاد بر برنامه صادرات داشته باشند، میتوانند بخش مازاد ارز خود را در بازار دوم عرضه کنند. همچنین ارز حاصل از فروش محصولات جمعآوری گازهای مشعل و صرفهجوییهای ناشی از پروژههای بهینهسازی در بخش خانگی نیز مشمول این شرایط خواهند بود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد محدودیتهای اعمالشده بر خوراک صنایع در زمستان سال جاری گفت: امسال به دلیل ذخیرهسازی بیشتر سوخت مایع، محدودیتها دیرتر اعمال شد. در حال حاضر، برخی صنایع نیازمند خوراک گاز طبیعی با محدودیت یا توقف کامل مواجه هستند، اما مدیریت توزیع بهصورت چرخشی در حال انجام است و امیدواریم میزان توقفها نسبت به سال گذشته کمتر باشد.
وی در خصوص عرضه اعتباری به صنایع پاییندستی، آمار اولیه را نزدیک به ۷۰ همت در سال جاری اعلام کرد که نسبت به ۱۲۲ همت در دوره مشابه سال قبل کاهش نشان میدهد.
عباسزاده دلیل این امر را اختلاف قیمت ارز و انتظارات صنایع پاییندستی از افزایش احتمالی قیمتها دانست.
وی ابراز امیدواری کرد: با راهاندازی پروژه سلمان فارسی (تأمینکننده پلیپروپیلن) در خرداد آینده و طرح سراج گستران در پایان سال آینده، نیاز کشور به واردات این محصول رفع شود.
تفکیک وظایف پاییندستی؛ تأکید بر نقش وزارت صمت
وی در پاسخ به پرسیش درباره سردرگمی صنایع پاییندستی در خصوص عوارض صادراتی محصولات نیمهخام که در حوزه وزارت صمت قرار دارند، توضیح داد: بر اساس آییننامهای از سال ۷۶، تفکیک وظایف وزارت صمت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشخص شده است. متولی اصلی توسعه صنایع پاییندستی وزارت صمت است. تلاش ما این است که در جایی که همپوشانی وجود دارد، با تسهیلگری همکاری کنیم؛ همانطور که در خصوص محصولاتی مانند اوره، PVC و پلیپروپیلن توانستیم با توجیه، عوارض شناسایی شده را کاهش دهیم یا حذف کنیم.